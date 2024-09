CRRC, 저탄소 미래를 위한 궤도

-- 이노트란스 2024에서 여객 및 화물 철도 운송 및 전체 수명 주기 시스템 솔루션 공개

베를린 2024년 9월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- CRRC(CRRC Corporation Limited, SHA: 601766)는 독일 베를린에서 개최되는 이노트란스2024( InnoTranss 2024)에서 '저탄소 미래를 위한 궤도(On Track for A Low Carbon Future)'라는 주제로, 전체 수명 주기 시스템 솔루션과 함께 여객 및 화물 운송 제품군을 선보인다. 행사의 하이라이트로 혁신적 친환경 지능형 열차인 CINOVA H2 New Energy Intelligent Intercity Train과 ART(Autonomous Rail Rapid Transit) 2.0이 행사장 4.2번 홀 210번 스탠드에서 세계 최초로 공개될 예정이다.



CRRC to Unveil Passenger and Freight Rail Transit and Full Life-Cycle System Solutions at InnoTrans 2024.