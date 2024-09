Xinhua Silk Road: 중국국제서비스무역박람회, 16일 성황리에 폐막

-- 다양한 분야에서 결실, 글로벌 경제 성장에 활력 불어넣어

베이징 2024년 9월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '2024 중국국제서비스무역박람회(China International Fair for Trade in Services•CIFTIS)'가 다양한 분야에서 결실을 맺으면서 글로벌 경제 성장에 활력을 불어넣었다는 호평 속에 16일 중국 수도 베이징에서 막을 내렸다.



Photo shows the exhibition area of the 2024 China International Fair for Trade in Services. (Xinhua/ Wei Yukun)

9월 12일부터 5일간 진행된 이번 박람회는 폐막일 정오까지 약 1000건의 계약 체결 성과를 달성하고 24만 2000명에 이르는 방문객을 유치하는 데 성공했다.

포춘 글로벌 500대 기업과 업계 리더를 포함해 111개 기업과 기관은 디지털화, 인공지능(AI), 헬스케어 등의 분야에서 지난 행사 때에 비해 80건이나 늘어난 총 219건의 계약 체결을 발표했다.

2023년 전 세계 디지털 서비스 무역액은 전년 대비 9% 증가한 4조 2500억 달러에 달하면서 서비스 무역 발전의 핵심적인 원동력 역할을 했다.

2024 CIFTIS는 AI와 혁신 주도의 발전을 핵심 키워드로 삼은 가운데 서비스 무역 발전의 새로운 트렌드에 초점을 맞춰 진행됐다.

우티안 바이두 부사장은 "앞으로 더 많은 서비스 산업과 응용 시나리오가 혁신적인 발전을 이루기 위해 AI 기술에 의존하게 될 것"이라고 전망했다.

중국 상무부(Ministry of Commerce) 산하 국제무역경제협력아카데미(Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation under)의 팡차오란 부연구원은 "현재 서비스 무역 분야에선 새로운 기술과 응용 분야가 사회생활 및 생산과 빠른 속도로 통합되고 있다"면서 "이는 대외 무역 발전의 새로운 공간을 지속적으로 열어가는 데 도움이 된다" 말했다.

이번 박람회에서는 80여 개 국가와 국제기구가 전시회와 콘퍼런스를 개최했으며, 그중 13개 국가는 처음으로 독립적인 오프라인 전시회를 열어 자국의 전통문화를 선보였다.

팡 부연구원은 "글로벌 관점에서 봤을 때 문화 무역은 상당히 발전 가능성이 높다"면서 "CIFTIS는 문화 무역의 고품질 발전을 위한 플랫폼과 다리를 구축하고 서비스 무역 발전을 위한 새로운 동력을 활성화했다"고 덧붙였다.

또한 올해 CIFTIS는 기업들이 상생 협력을 위한 중대한 협력 관계를 구축할 수 있게 도왔다.

올해로 5회째 박람회에 참가한 세계적인 에너지 관리 및 자동화 전문 기업인 슈나이더 일렉트릭은 이번 박람회에서 중국 철강업체 징예그룹과 새로운 협력 관계를 맺었다.

쉬샤오펑 슈나이더 일렉트릭 수석 부사장은 "슈나이더 일렉트릭은 중국에 서비스 비즈니스 센터를 설립했으며, 앞으로도 더 많은 중국 파트너와 서비스 협력 계약을 체결할 것"이라고 말했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/342206.html