RWE와 AM그린암모니아, 인도 산 RFNBO-준수 암모니아의 연간 최대 25만 톤 공급을 위한 양해 각서 체결

에센, 독일과 하이데라바드, 인도, 2024년 9월 20일 /PRNewswire/ -- RWE 서플라이 & 트레이딩(RWE Supply & Trading)은 AM그린암모니아(Green Amonia B.V.(AMG))와 양해 각서(MoU)를 체결하여 AM그린암모니아가 자신의 인도 공장들에서 생산하는 그린 암모니아를 장기 공급받게 되었다. 이 양해 각서는 연간 최대 25만 톤의 그린 암모니아 공급에 대해 체결한 것이다. 이 암모니아는 인도 카키나다와 투티코린에 있는 AMG의 생산 공장에서 공급될 예정이다. 처음에는 카키나다 공장에서 5만 톤의 그린 암모니아가 생산될 예정이며, 나머지 물량은 최대 20만 톤까지 투티코린 공장에서 공급될 예정이다.

Ammonia Production Facility and Port Infrastructure on East Coast of India