세파이어 그룹, 정부와 자동차 시장에 리튬이온 배터리 안전 기술을 공급하기 위해 8백만 달러의 신규 자금 조달

카나안 파트너스가 세파이어(SAFIRE™) 테크놀로지를 배터리 안전에 대한 새로운 벤치마크로 세우기 위한 이번 라운드를 주도

녹스빌, 테네시, 2024년 9월 20일 /PRNewswire/ -- 세파이어 테크놀로지 그룹(Safire Technology Group, Inc. ("세파이어 그룹"))이 오늘 카나안 파트너스(Canaan Partners)가 주도하고 코릴레이션 벤처스(Correlation Ventures), 하이어 라이프 벤처스(Higher Life Ventures), 아지노모토(Ajinomoto Co., Inc.), 오토모티브 벤처스(Automotive Ventures), 아웃포스트 벤처스(Outpost Ventures), 포토맥 엔젤 캐피탈(Potomac Angel Capital), 맥 벤처 캐피탈(MaC Venture Capital)이 참여하는 8백만 달러의 신규 자금 조달을 발표했다. 시리즈 A 이전 가격의 이 자금 조달 라운드는 총 1,100만 달러에 달하며, 정부와 자동차 산업 전반에 걸쳐 리튬이온(Li-ion) 배터리의 안전 벤치마크를 혁신하기 위해 동사의 안전한 충격 저항성 전해질(Safe, Impact-Resistant Electrolyte (SAFIRE™)) 기술의 지속적 개발을 견인한다. 카나안의 흐라크 시모니안(Hrach Simonian)은 공동 설립자인 존 리(John Lee) 그리고 마이크 그럽스(Mike Grubbs)와 함께 이사회에 합류한다.

마이크 그럽스는 "높은 평가를 받고, 많은 경험을 쌓았으며, 가치관에 부합하는 투자자를 카아난에 유치하게 되어 감사하며, 앞으로도 함께 세파이어 그룹을 계속 구축해 나갈 수 있기를 희망한다"고 말했다.

가나안 파트너스의 제너럴파트너인 흐라크 시모니안은 "세파이어 그룹은 안전에 초점을 맞춰 리튬이온 배터리 기술에 혁명을 일으키고 있다. 이들의 혁신적인 솔루션은 배터리의 휘발성이라는 중요한 문제를 해결하며 새로운 업계 표준을 설정하고 있다"면서 "안전은 배터리 설계에 내재되어야 하며 사후의 고려 사항이 되어서는 안 된다. 이 배터리들이 모빌리티와 정부 애플리케이션에서 어떻게 사용되는지를 재정의하겠다는 세파이어 그룹의 다짐은 전 세계에서 전례 없는 기회의 창출을 약속한다"고 말했다.

세파이어는 전기 자동차(EV) 충돌이나 급발진 사고와 같은 운동 충격 시 순간적으로 액체에서 고체로 변하는 과정에서 발생하는 화재를 방지하는 세계 유일의 특허 및 독점 리튬이온 배터리 용 드롭인 첨가제이다. 세파이어 그룹의 전단 농화 전해질 기술은 충격 시 배터리의 변형을 막고 단락을 방지하며 EV 제조사들에게 가벼운 충돌에 대한 보호 기능을 제공하고 리튬이온 배터리를 새로운 방식으로 사용할 수 있도록 해준다.

미국 에너지부 산하 오크리지국립연구소(Oak Ridge National Laboratory (ORNL))가 거의 10년간의 연구 개발 끝에 발명한 세파이어는 현재 러기드 전기 모터사이클, 신속하게 설치할 수 있는 센서 타워, 무인 지상 차량, 다기능 방탄복 등 광범위한 분야의 네 가지 특수 용도로 공급된다.

세파이어 그룹 CEO 존 리는 "세파이어 기술을 새롭고 러기드한 애플리케이션에 적용해야 한다는 정부 차원의 요구가 큰 실정이다. 우리는 이번의 자금 조달을 통해 우리의 테네시주 녹스빌 지역 사업을 확장하고, ORNL과의 협력을 계속 유지하며, 정부와 자동차 시장에서 세파이어의 장점을 더욱 입증할 수 있게 되었다"면서 "카나안과의 파트너십과 이 파트너십이 가져다 줄 에너지 시스템 용 안전 솔루션 전개의 미래 성장 기회에 대해 기대가 크다. 우리는 안전 분야의 혁신을 견인하는 동시에 사람들과 핵심 자산을 보호하는 데 계속 집중하고 있다"고 말했다.

세파이어 그룹은 정부와 자동차 시장을 위해 첨단 리튬이온 배터리 기술을 개발하는 벤처 후원 기업이다. 동사의 핵심 기술인 안전한 충격 저항성 전해질(SAFIRE™)은 급발진 사고 혹은 전기 자동차 충돌과 같은 운동 충격 시 순간적으로 액체에서 고체로 변하는 과정에서 발생하는 화재를 방지하는 세계 유일의 리튬이온(Li-ion) 배터리 용 특허 및 독점 드롭인 첨가제이다. 상세 정보가 필요할 경우 www.safire.co를 방문하기 바란다.

