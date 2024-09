도로공사, 韓 대표단으로 ‘2024 두바이 ITS 세계총회’ 참석

손진식 도공 경영부사장 참석

고속도로 ITS 기술 소개·협력 논의

[한국도로공사]

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국도로공사는 16일부터 20일까지 UAE 두바이에서 개최되는 ‘제30회 ITS 세계총회’에 한국 대표단으로 참석했다고 19일 밝혔다.

ITS 세계총회는 1994년 프랑스 파리를 시작으로 매년 열리는 세계 최대 규모의 지능형 교통체계(ITS) 전시·학술대회다. 국내에서는 서울(1998년), 부산(2010년)에 이어 2026년 제32회 강릉 ITS 세계총회가 개최될 예정이다.

이번 참석은 해외 ITS 기술 교류하고 국내 ITS 기술 홍보를 통해 관련 중소기업의 해외 판로 개척을 지원하기 위해 이뤄졌다.

손진식 한국도로공사 경영부사장은 수원 ITS아태총회 조직위원장 자격으로 참석했다. 손 부사장은 미국과 싱가포르 등 7개국의 대표단을 순차적으로 만나 한국 고속도로의 ITS 기술을 소개하고, 2025년 수원 ITS 아태총회의 성공적 개최에 대해 논의하는 자리를 가졌다.

특히 19일에는 UAE에서 가장 큰 자율주행 솔루션을 가지고 있는 바야낫(BAYANAT) AI 기업과 고속도로 자율주행 관련 교통관리 기술에 대해 공유한다.

손진식 한국도로공사 경영부사장은 “미래 첨단 고속도로로 나아가기 위해 ITS 관련 기술 교류가 중요한 만큼 이번 ITS 세계총회 참여를 계기로 ‘2025년 수원 ITS 아태총회’와 ‘2026년 강릉 ITS 세계총회’를 성공적으로 개최하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

