한국맥도날드, ‘진도 대파 버거’ 브론즈 에피 수상

[헤럴드경제=박병국 기자] 한국맥도날드는 ‘진도 대파 크림 크로켓 버거’ 캠페인이 ‘아시아 태평양 에피 어워드 2024’에서 ‘브론즈 에피(Bronze Effie)’를 수상했다고 19일 밝혔다. 수상한 부문은 ‘긍정적인 변화를 통한 사회적 가치 실현: 브랜드 및 서비스(Positive change social good: Brand-Services)’다.

지역경제 활성화를 통한 긍정적인 경제 효과를 만들었다는 점을 인정 받았다. 해당 캠페인은 지난 8월 열린 ‘에피 어워드 코리아(Effie Awards Korea)’에서 대상을 수상하기도 했다. 특히 한국맥도날드는 이번 시상식에서 ‘올해의 브랜드(Brand of the Year)’, ‘올해의 마케터(Marketer of the Year)’ 분야에도 선정됐다.

에피 어워드는 1968년 미국에서 처음 시작된 마케팅 시상식이다. 신문·TV 등 전통 매체부터 뉴미디어, 디지털, 디자인 등의 분야를 아우른다. 현재 125개 이상의 국가에서 진행되고 있다. 독창성을 위주로 평가하는 타 광고제와는 달리, 실제 마케팅 목표 달성에 기여하는 ‘효과성’을 기준으로 선정한다.

한국맥도날드 관계자는 “이번 수상은 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 ‘진도 대파 크림 크로켓 버거’ 캠페인이 높은 평가를 받은 것”이라며 “앞으로도 선도 기업으로서 사회적 책임을 다하며, 우리 지역과 상생할 수 있는 다양한 메뉴와 캠페인을 개발하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

한편 한국맥도날드는 ‘진도 대파 크림 크로켓 버거’로 농림축산식품부 장관 표창, 전라남도 진도군수 표창, 대한민국광고대상 오디오 부문 대상 등을 수상한 바 있다.

