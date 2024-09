거친 파도가 뱃사람 만든다..역동 품은 광안리 국제예술제

부산거리예술축제(BUSSA) 10월초 개최

[헤럴드경제=함영훈 기자] 부산문화재단은 오는 10월 5일, 6일 광안리해변가에서 부산거리예술축제(BUSSA·Busan Street Performing Arts Festival)를 개최한다.

부산 광안리 거리예술축제 로이 아사프의 ‘고르니슈트’

거리예술에 대한 새로운 도전의 의미를 담은 ‘거리예술의 파도를 일으키다’라는 슬로건으로 준비한 이번 축제에서는 공식 초청작 7편(해외 5편, 국내 2편)과 공모작 13편 등 총 20편의 작품이 선보이게 된다.

개막작으로는 40개국에서 1500회 이상의 공연을 한 프랑스 라 콤파니 데 퀴담(La Compagnie des Quidams)의 ‘허버트의 꿈(Herbert’s Dream)’이 광안리 해변가에서 펼쳐진다.

허버트의 꿈

거리는 우리의 것

또 ▷공중그네 서커스인 독일 리브앤토비의 ‘고소공포증(Acrophobia)’, ▷관객 참여형 음악 퍼포먼스인 스페인 얼웨이즈 드링킹 마칭밴드의 ‘거리는 우리의 것(The Street is Ours)’, ▷서커스 마임극인 리히텐슈타인 타르카바카의 ‘홉빠!!(HOPPAA!!)’, ▷이케다 요스케의 ‘리듬(Rhythm)’이 전시된다.

뮤지컬 ‘셰프’

국내 초청작으로는 ▷관광버스춤에서 시작된 무용 작품인 춤썬캡의 다이어트 Die A(nd) T(hink), ▷관객 참여형 코미디쇼인 코미디언 김영희의 거리상담소 with 말자할매가 야외 무대를 채울 예정이다.

국내 공모작의 경우 거리예술의 전문성과 작품성을 겸비한 13개의 우수 작품을 엄선하였으며, 무용, 서커스, 음악, 전통 등 다양한 장르의 거리예술도 다채롭게 펼쳐진다.

영남 무악

이터널 저니와 콘티의 ‘1976 할란카운티’

저글링 등 거리예술을 직접 체험할 수 있는 시민참여프로그램도 함께 진행되는 이번 축제는 부산국제공연예술마켓(BPAM, 10/4~8)과 수영구 K-마당축제(10/5~6)와 연계하여 참가작들이 공연산업관계자에게 소개되는 등 해외 진출의 기회를 제공할 예정이다.

부산문화재단 이미연 대표이사는 “영국속담에 거친 파도가 유능한 뱃사람을 만든다는 말이 있다. 해양도시 부산의 매력인 바다를 찾아온 수많은 관광객과 시민들에게 파도의 힘찬 도전처럼 새로운 활력과 영감을 주고, 거리예술의 진수를 제대로 보여주고자 한다”고 말했다.

