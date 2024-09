무스너클, 2024 가을/겨울 전체 컬렉션을 발표하며 데니스 로드맨, 아멜리아 그레이와 아더 첸을 캠페인 모델로 기용

아이코닉한 농구의 레전드 데니스 로드맨이 동사의 캠페인을 이끌고 돌아온 스타 아멜리아 그레이와 배우 아더 첸이 이번 시즌을 위한 카를로스 나자리오의 비전을 선보인다.

몬트리올, 2024년 9월 19일 /PRNewswire/ -- 무스너클(Moose Knuckles)이 동사의 2024 가을/겨울 전체 컬렉션을 발표하며 글로벌 아트 디렉터 카를로스 나자리오(Carlos Nazario)의 데뷔 비전을 완벽하게 구현한다. 이 확장된 명품 아우터와 액세서리 아이템들은 이 브랜드가 보유한 캐나다의 기능적인 유산에 현대적인 도시 스타일을 혼합한 나자리오 특유의 창의적 방향성을 쇼케이스한다.

글로벌 아트 디렉터 카를로스 나자리오는 "2024 가을/겨울 전체 컬렉션은 세련미, 기능성, 대담한 스타일이 완벽하게 조화를 이룬 무스너클에 대한 우리 비전의 정점을 나타낸다"면서 "데니스 로드맨과의 작업은 놀라운 것이었으며 그의 패션과 삶에 대한 두려움 없는 방식은 이 브랜드가 의미하는 모든 것을 구현한다. 우리는 아멜리아의 복귀와 함께 다양하고, 정통을 좋아하며, 스타일에 민감한 오디언스에게 무스너클의 다재다능함과 매력을 선보이고 있다"고 말했다.

무스너클 회장 빅터 루이스(From Victor Luis)는 "이번의 전체 컬렉션 출시는 무스너클에게 중요한 순간"이라면서 "카를로스는 패션에 대한 자신만의 시각을 기능성 아우터 분야에서 우리가 갖고 있는 풍부한 유산과 솜씨 있게 엮어 혁신적이면서도 우리 뿌리에 충실한 라인을 만들어냈다. 데니스 로드맨과 아멜리아 그레이를 포함시켜 이 브랜드의 진화와 폭넓은 매력을 완벽하게 포착한다"고 말했다.

무스너클: 캐나다에서 설립된 무스너클은 설립 이래 고급 디자인 아우터의 선두주자로 자리잡아 왔다. 이 브랜드는 카를로스 나자리오의 예술적 지휘 아래 지속적으로 한계를 허물고, 대담하고 세계적인 영향력에 투박한 캐나다의 뿌리를 결합하여 패션계에 도전하고 흥미롭게 하는 참신한 내러티브를 만들어내고 있다.

상세 정보가 필요할 경우 MooseKnuckles@nikecomm.com에 연락하기 바란다.

Amelia Gray embodies the elegance and edge of Moose Knuckles’ Fall/Winter 2024 outerwear collection captured by Luis Alberto Rodriguez