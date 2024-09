포톤 모터, ZF와 첨단 상용차 하이브리드 구동 시스템 도입 협약 체결

베이징 2024년 9월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국의 대형 트럭 제조사인 포톤 모터(Foton Motor)와 세계적인 자동차 부품업체인 독일 ZF 그룹(ZF Group)이 독일 하노버에서 열리는 세계 최대 상용차 전문 모터쇼인 'IAA 트랜스포테이션(IAA Transportation) 2024'에서 신에너지 전환 과정에서 생기는 다양한 요구를 지원하기 위해 첨단 상용차 하이브리드 구동 시스템을 중국 시장에 도입하기로 하는 전략적 협약을 체결했다.



Signing Ceremony for Cooperation Commercial Vehicle Hybrid Transmission Project by FOTON and ZF on 16th Sept.