CAPELLA BANGKOK, THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024에서 NO.1에 올라

태국 Capella Bangkok (No .1)이 The World's Best Hotel 2024 수상

(No .1)이 수상 이 리스트에는 6개 대륙의 37개 지역이 들었으며 15개가 새로 진입

Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award 는 코모 호수에 있는 Passalacqua (No.2)가 수상

는 코모 호수에 있는 (No.2)가 수상 몰디브 Soneva Fushi (No.8)가 2년 연속 Lost Explorer Best Beach Hotel Award 수상

(No.8)가 2년 연속 수상 멕시코 Maroma (No.18)가 Sustainable Restaurant Association이 심사한 Flor de Caña Eco Hotel Award 수상

(No.18)가 Sustainable Restaurant Association이 심사한 수상 Bulgari Tokyo (No.22)가 Nikka Best New Hotel Award 수상

(No.22)가 수상 Rosewood Hotel Group의 CEO인 Sonia Cheng 이 SevenRooms Icon Award 수상

이 수상 새로운상에는 다음이 포함됩니다 Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award는 Aman이 수상; 두바이 Atlantis The Royal (No.9)이 Highest Climber Award 수상; 그리고 Raffles London at The OWO (No.13)가 Lavazza Highest New Entry Award 수상

런던, 2024년 9월 17일 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Hotels 2024의 리스트가 런던Guildhall 에서 눈부시게 열린 시상식에서 발표되었다.



Capella Bangkok is named No.1 at The World's 50 Best Hotels awards 2024, held in London.

이번 발표는 전 세계 소비자, 여행객과 호텔리어의 열망을 이루는 리스트에 전 세계의 뛰어난 호텔 경험을 부각한다.

The World's 50 Best Hotels 2024의 전체 리스트는 여기에서 확인할 수 있다

Capella Bangkok이 2023년 No.11위에서 10계단 상승하며 1위를 차지했다. 2020년에 문을 연 Capella Bangkok은 무성한 정원으로 둘러싸여 있으며 부티크 호텔의 친밀함과 결합된그랜드 댐우아함을 발산한다. No.2 이자 올해 Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award 수상 호텔은 이탈리아의 코모 호수 옆에 있으며 18세기 빌라를 배경으로 한 Passalacqua이다.

아시아는 19개 호텔이 순위에 들어 선두이며 Capella Bangkok (No.1), Mandarin Oriental Bangkok (No.12), Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (No.14) 그리고 The Siam (No.26) 등 방콕에 있는 4개의 호텔을 포함하여 총일본이 Nikka Best New Hotel Award 2024도 수상한 Bulgari Tokyo (No.22)를 포함하여 3개의 호텔을 순위에 올렸다.

유럽은 13개의 호텔을 순위에 올렸으며 프랑스, 영국, 이탈리아가 각각 4개의 호텔을 순위에 올렸는데 Cheval Blanc Paris (No.4), 런던의 Claridge's (No.11), Four Seasons Firenze (No.19) 등이 포함되었다. 북미는 멕시코의 Chablé Yucatán (No.16)을 포함해 9개의 호텔이 리스트에 들어있다. 오세아니아와 아프리카는 각각 4개의 호텔을 순위에 올렸으며 브리즈번의 The Calile (No.25)와 케이프타운의 Mount Nelson (No.28) 이 포함되었다.

웹사이트: https://www.theworlds50best.com/hotels/

미디어센터: https://mediacentre.theworlds50best.com/



사진: https://mma.prnasia.com/media2/2506140/50_Best_Capella_Bangkok.jpg?p=medium600

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2506830/50_Best_Hotels_2024_PDF.pdf

로고: https://mma.prnasia.com/media2/2485681/4894931/The_Worlds_50_Best_Hotels_2024_Logo.jpg?p=medium600