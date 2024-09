화웨이, 19일 바르셀로나에서 새로워진 프로급 MatePad 태블릿 출시

-- 획기적인 디스플레이와 업데이트된 GoPaint 앱으로 무장

바르셀로나, 스페인 2024년 9월 17일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 이번 9월 화웨이(Huawei)가 스페인 바르셀로나에서 새로워진 MatePad Pro 시리즈 태블릿을 출시할 예정이다. 강력한 혁신과 예술적 영감이 집대성된 이 프로급 태블릿은 디스플레이뿐만 아니라 화웨이가 자체 개발한 그리기 앱인 GoPaint 앱을 획기적으로 업그레이드한 제품이다. 또한 화웨이는 Glide Keyboard도 업그레이드해 출시할 예정이며, 이는 원활한 연결성과 더 많은 기능을 갖춘 혁신적인 스타일러스 스토리지 디자인으로 이어질 것으로 기대된다.

시장조사 전문기관인 카날리스(Canalys)가 최근 발표한 2024년 2분기 전 세계 태블릿 출하량 보고서에 따르면 2분기 화웨이 태블릿은 전년 동기 대비 최대 51% 늘어난 총 250만 대가 출하된 것으로 나타났다. 이는 전체 태블릿 브랜드 중 3번째로 많은 수준이다.



The new MatePad Pro with the upgraded HUAWEI Glide Keyboard