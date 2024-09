T&B 미디어 글로벌, 태국 애니메이션 영화 역대 오프닝 신기록

방콕 2024년 9월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 태국 미디어 기업 T&B 미디어 글로벌(T&B Media Global)이 제작한 최신 태국-중국 합작 애니메이션 영화 '아웃 오브 더 네스트(Out of the Nest)'가 태국에서 개봉한 국내외 애니메이션 영화 중 역대 최고 오프닝 성적을 올리면서 태국 애니메이션계에 역사적인 이정표를 세웠다. 모든 연령대 관객의 마음을 사로잡은 보편적인 매력과 따뜻한 스토리가 이 같은 흥행 성공을 이끈 비결로 풀이된다.



Thai-Chinese animation 'Out of the Nest' breaks Thai box office record for any animation ever released in the country.