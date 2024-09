시노펙, ESG 콘퍼런스에서 최우수 환경 보호 사례상 수상

-- 제1회 '중국-유럽 기업 ESG 모범 사례 콘퍼런스'서 수상 영예

프랑크푸르트, 독일 2024년 9월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 최대 에너지 국유기업인 시노펙(중국석유화학, HKG: 0386)[http://www.sinopec.com/listco/en/ ]이 독일 프랑크푸르트에서 열린 제1회 '중국-유럽 기업 ESG 모범 사례 콘퍼런스(Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference)'에서 최우수 환경 보호 사례상(Best Environmental Protection Case Award)을 수상했다. 독일 경제산업의 중심지인 프랑크푸르트에 위치한 대형 전시회장인 콩그레스 센터 메쎄 프랑크푸르트(Congress Center Messe Frankfurt)에서 열린 이 행사에서 시노펙은 지속 가능한 발전에 대한 탁월한 공헌을 인정받았다.



Sinopec Wins Best Environmental Protection Case at the First Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt.

'미래를 위한 동행(Together for the Future)'을 주제로 열린 이번 콘퍼런스에서는 환경 보호, 사회적 책임, 기업 지배구조, 기술 혁신 등 10개 부문에서 최고의 모범 사례가 소개됐다. 콘퍼런스는 중국과 유럽 기업 간 지속 가능한 발전을 도모하기 위한 대화와 협력을 촉진하고 중국이 독일과 유럽 산업에서 이룬 발전에 대한 이해를 심화하기 위한 목적으로 개최됐다.

글로벌 회계•컨설팅 기업인 KPMG가 수상자 선정 과정 전반에 걸쳐 전문적인 서비스를 제공하는 지식 파트너 역할을 맡았다. 이번 행사는 중국 기계 및 전자제품 수출입 상공회의소(China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products), 중국 국제 출판 그룹(China International Publishing Group), 프랑크푸르트 상공회의소(Frankfurt Chamber of Commerce), 프랑크푸르트 국제 자동차 부품 전시회(Frankfurt International Auto Parts Exhibition), 독일-중국 경제 협회(German-Chinese Economic Association) 등 여러 저명한 기관이 공동 주최했다.

이번 수상으로 시노펙은 환경 보호에 앞장서면서 지배구조에서 사회적 책임에 이르는 사업 운영 전반에서 혁신적인 관행을 수행하고 보다 지속 가능한 미래를 달성하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다는 점을 인정받았다.

유용성(Yongsheng Yu) 시노펙 그룹 브랜드 대표이사는 "'더 깨끗한 에너지, 더 나은 삶(Cleaner Energy, Better Life)'을 표어로 삼고 있는 시노펙은 ESG(환경•사회•지배구조) 원칙을 비즈니스 전략의 초석으로 삼고 있다"며 환경적 지속가능성을 핵심 경영 과제에 포함시키기 위한 시노펙의 노력을 강조했다.

세계 최고 정유 회사 중 하나이자 세계 2대 화학 제품 생산 판매 업체인 시노펙은 기업과 사회 복지 사이의 균형 있는 발전을 위해 노력하고 있다. 시노펙은 2007년부터 지금까지 18년 연속으로 '지속가능성 보고서'를 발간하며 기후 변화와 에너지 안보와 같은 글로벌 과제를 해결하기 위해 ESG를 중시하는 지배구조를 강화해왔다. 또한 운송 수단의 전기화와 같은 트렌드에 적응하고 에너지 전환을 위한 노력도 꾸준히 추진하고 있다.

시노펙 이사회 역시 기후 변화와 에너지 안보와 같은 글로벌 과제에 대처하기 위해 지속적으로 ESG 지배구조를 개선하고 친환경 청정 개발 전략을 적극적으로 실행하며 운송 에너지의 전기화 추세를 수용하면서 에너지 전환을 점진적으로 추진하고 있다. 시노펙은 앞으로도 깨끗하고 아름다운 세상을 만드는 데 핵심적인 역할을 하면서 친환경•저탄소 개발의 선구자이자 공유 지구의 수호자가 되기 위해 노력할 것이다.