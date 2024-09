美 대선, 팝스타 '스위프트 효과'…경합주서 수천명 유권자 등록

테일러 스위프트

[헤럴드경제=성연진 기자] 팝스타 테일러 스위프트가 미국 민주당 대선 후보 카멀라 해리스 부통령에 대한 지지 선언과 동시에 투표를 독려하자 경합주에서 수천 명이 유권자 등록을 마친 것으로 확인됐다.

13일(현지시간) CNN 방송 보도에 따르면, 스위프트가 유권자 등록을 독려하는 게시물을 올린 이후 미국 동부 시간으로 지난 10일 오후 11시부터 12일 오후 1시까지 5만2222명이 비영리 단체 'Vote.org'를 통해 유권자 등록을 한 것으로 집계됐다. 14만4243명은 유권자 등록 상태를 확인했다. 여기에는 올해 대선 승패를 좌우할 경합주 7곳의 유권자들도 포함됐다.

앞서 스위프트는 지난 10일 해리스 부통령과 공화당 대선 후보 도널드 트럼프 전 대통령의 TV 토론이 끝나자마자 자신의 인스타그램 계정에 "올해 대선에서 해리스와 팀 월즈에게 투표할 것"이라고 공개 지지를 선언했다.

스위프트는 이와 함께 이번 대선에서 처음 투표권을 가지게 된 유권자들에게 소중한 한표를 행사할 것을 독려했다. 이 인스타그램 게시물은 현재까지 '좋아요' 수가 1080만개에 달한다.

CNN은 스위프트의 해리스 지지와 투표 독려가 주요 격전지 표심에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 분석했다.

실제 핵심 경합주인 펜실베이니아주에서는 2127명이 유권자 등록을 하고 5283명이 유권자 등록 상태를 확인했고 조지아주에서는 2214명이 유권자 등록을 하고 6939명이 유권자 등록 상태를 확인했다.

애리조나, 미시간, 노스캐롤라이나, 네바다, 위스콘신 등 나머지 경합주에서도 수천 명이 유권자 등록을 마치거나 자신의 유권자 등록 상태를 확인했다.

민주당은 스위프트의 영향력을 활용하기 위해 스위프트의 노래 등에서 따온 문구로 만든 디지털 선거광고판을 내걸었다.

뉴욕 타임스스퀘어와 라스베이거스에 공개된 광고판에는 '우리는 카멀라의 시대에 살고 있다'(We're in our Kamala era!)와 '새로운 길…준비됐나요?"(A New Way Forward…Ready For It?)라는 문구가 쓰여있다.

이는 스위프트의 투어 이름인 '에라스'와 노래 제목인 '레디 포 잇'에서 따온 것으로 보인다.

