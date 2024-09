“회원가입 귀찮아” 무심코 눌렀다 생긴 일, 내 탓이라고?[박지영의 법치락뒤치락]

페이스북 소셜로그인 서비스 이용시

제3자 앱에 친구 개인정보 제공

2020년 개보위 67억 과징금

메타 불복 소송 1심·2심 패소

[헤럴드경제=박지영 기자] 새로운 앱을 하나 다운로드 받은 당신. 서비스를 이용하려면 회원가입이 필요하네요. 회원가입을 클릭하니 나오는 이름, 생년월일, 주민등록번호, 주소 입력창. 귀찮네요. 결국 ‘페이스북 계정으로 로그인하기’를 눌렀습니다. 몇 번 클릭만 하면 원래 가지고 있던 페이스북 아이디로 서비스를 쉽게 이용할 수 있으니까요.

이때 내 정보 뿐만 아니라 나와 페이스북 ‘친구’를 맺은 이들의 개인정보까지 앱에게 넘어갔다면 어떨까요? 단순히 친구 목록만 넘어간게 아니라 친구의 게시글, 정치관, 연애·결혼 상태 등까지 모두 넘어갔다면? 찝찝하지 않나요?

최근 법원이 소셜로그인 이용자의 친구 정보를 제3자 앱에 넘기도록 한 페이스북의 조치가 위법이라고 2차례에 걸쳐 확인했습니다. 페이스북 운영사인 메타는 친구 정보를 제공한 주체는 메타가 아니라 ‘이용자’라고 주장했지만 법원을 이를 받아들이지 않았습니다.

소셜로그인이란 페이스북, 네이버, 카카오톡 등 기존 가입된 서비스 계정으로 다른 앱이나 사이트에 로그인하는 것을 말합니다. 회원가입 절차에 비해 이용이 간편해 보편적으로 사용되고 있습니다.

소셜로그인 이용자 친구 330만명 정보 유출

지난 13일 서울고등법원 행정1-2부(부장 김종호·이승한·심준보)는 메타가 개인정보보호위원회(개보위)를 상대로 제기한 시정명령 등 처분 취소청구의 소송에서 원고 패소 판결했습니다. 지난해 10월 1심 재판부 서울행정법원 행정13부(부장 박정대)가 내린 결론과 동일합니다.

개인정보보호위원회는 2020년 11월 메타에게 67억원의 과징금 부과와 시정명령 처분을 내렸습니다. 메타가 소셜로그인 서비스를 제공하며 2012년 5월부터 2018년 6월까지 약 6년간 330만명의 개인정보를 위법하게 유출했다는 이유였습니다.

메타는 이용자가 소셜로그인을 할 때 제3자 앱에 로그인 이용자 뿐만 아니라 이용자가 페이스북에서 맺은 ‘친구’들의 개인정보까지 제공했습니다. 단순 프로필 정보 뿐만 아니라 가족 및 결혼·연애 상태, 학력 및 경력, 활동, 관심사, 종교관, 정치 성향 등 사실상 페이스북에 기재된 정보 전체였죠.

참고로 메타는 2015년 4월 30일부터 제3자 앱에 친구 개인정보가 제공되지 않도록 조치했다고 했지만, 개보위 조사 결과 68개 앱에 대해서는 2018년 6월까지 친구 정보가 제공된 것으로 나타났습니다.

법원 “정보 제공 주체는 이용자 아닌 메타”

메타는 개보위의 처분에 불복해 소송을 제기했습니다. 메타는 제3자 앱에 개인정보를 이전한 주체는 메타가 아닌 소셜로그인 서비스 이용자라고 주장했습니다.

메타-개보위 소셜로그인 소송 1심 판결문(23.10.26)

가. 원고 주장의 요지

이용자 친구의 개인정보가 제3자 앱에 이전되는 과정은 원고가 아니라 이용자가 주도한 것이다. 이용자는 페이스북 계정을 이용한 로그인 방식으로 제3자 앱에 가입해 이용할 것을 결정하고 ‘허가 요청’ 화면에서 ‘허가하기’를 선택해 정보 이전의 주도적인 의사결정을 했다. 친구는 자신의 개인정보를 페이스북 서비스를 통해 이용자에게 자발적으로 공유함으로써(친구의 ‘공개 범위 설정’에 따라) 이용자에게 그 정보를 재공유할 수 있는 권한을 부여한 것이다. 이는 원고의 데이터 정책, 권리 및 책임에 관한 정책(Statement of Right and Responsibilities·SRR) 등에 의해 충분히 고지됐다. 이용자는 제3자에게 재공유하는 것이 허용된 정보를 제3자 앱이 이전한 것 뿐이다. 반면에 원고는 (중략) 인터페이스를 개발·도입해 기술적인 지원을 한 것일 뿐이므로, 이 사건 쟁점조항의 주체가 될 수 없다.