SDAIA와 마이크로소프트, AI 전환과 혁신을 견인하기 위해 우수 센터 설립

리야드, 사우디아라비아, 2024년 9월 13일 /PRNewswire/ -- 사우디 데이터 및 AI 개발원(SDAIA)과 마이크로소프트가 지속적인 협력을 강화하고 사우디의 생성형 AI 분야 혁신을 진전시키기 위한 양해각서(MoU)를 체결했다. 이 합의는 리야드의 킹 압둘아지즈 국제 컨퍼런스 센터에서 열리는 제3차 글로벌 AI 서밋(GAIN 2024)에서 공식화되었다. 이번 서밋에는 기술 분야 최고의 국제적인 전문가와 과학자들이 한자리에 모였다.

Dr. Yaser bin Mohammed Alonaizan, CEO of the National Center for AI (NCAI) at SDAIA, and Turki Badhris, President of Microsoft Arabia