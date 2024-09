Xinhua Silk Road: 샨구 그룹 조립 공장 찾은 외신 기자단

-- '샨구 솔루션'에 대한 호평 이어져

베이징 2024년 9월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 국내외에서 친환경 혁신을 가속하고 있는 분산 에너지 시스템 솔루션 제공업체인 산시 블로어(그룹) 유한공사(Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd, 이하 '샨구 그룹(Shaangu Group)')의 친환경 제품과 솔루션이 외신 기자들로부터 호평을 받았다.



Photo shows representatives of foreign media visiting an assembly workshop of Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group) in Lintong manufacturing park in Xi'an City of Shaanxi Province, Sept. 10, 2024.