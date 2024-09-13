◇2급 승진
▲APEC준비지원단장(문화관광체육국장 직무대리) 김상철
◇3급 승진
▲기후환경국장 박기완 ▲칠곡부군수 박종태
◇4급 승진
▲여성가족과장 권미숙 ▲기업지원과장 허재열 ▲외교통상과장 오태헌 ▲민자활성화과장 홍인기 ▲환경관리과장 류재욱
▲북부건설사업소장 송인수 ▲문화산업과장 직무대리 이동진 ▲APEC준비지원단 의전홍보과장 직무대리 박장호 ▲APEC준비지원단 대외협력과장 직무대리 이은정
◇6급 승진
▲APEC준비지원단 운영지원과 윤혜림 ▲APEC준비지원단 운영지원과 신동관
◇전보
▲도로철도과장 최병환 ▲APEC준비지원단 기획행사과 고철우(5급) ▲APEC준비지원단 기획행사과 김성일(5급) ▲APEC준비지원단 운영지원과 임왕택(5급) ▲APEC준비지원단 의전홍보과 임정규(5급) ▲APEC준비지원단 대외협력과〈10월7일자〉 박정식(5급) ▲APEC준비지원단 기획행사과 손희관(6급) ▲APEC준비지원단 의전홍보과 김동영(6급) ▲APEC준비지원단 의전홍보과 김철중(6급) ▲안전정책과 심봉주(6급) ▲APEC준비지원단 운영지원과 이경문(6급) ▲APEC준비지원단 기획행사과 박찬일(7급) ▲APEC준비지원단 대외협력과 최훈석(7급) ▲APEC준비지원단 의전홍보과 안성은(7급)
◇명예퇴직
▲임휘승(3급) 이진원(4급)kbj7653@heraldcorp.com