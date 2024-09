현빈의 심장박동을 담은 밀랍인형, 마담투소 홍콩에서 공개

홍콩 2024년 9월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 멀린 엔터테인먼트 그룹 산하의 브랜드이자 세계적으로 유명한 밀랍인형 박물관인 마담투소 홍콩은, 2024년 9월 12일 현빈의 밀랍인형을 공개한다고 밝혔다. 현빈의 밀랍인형은 마담투소 홍콩에 마련된 세계에서 가장 큰 K-Wave 한류 전시존에서 다양한 한국 연예인 밀랍인형 컬렉션과 함께 전시될 예정이다.

Listen to Hyun Bin 's heartbeat as in a romantic Korean drama - an experience you won’t want to miss!

현빈은 <내 이름은 김삼순>, <시크릿 가든>과 같은 많은 사랑을 받은 여러 TV 시리즈에 출연했으며 특히 <사랑의 불시착>은 한국의 문화 아이콘으로 아시아 전역의 시청자들에게 다가가는 그의 가장 인기 있는 작품 중 하나다. 이 역할로 그는 백상예술대상 최우수연기상과 APAN 스타상을 포함한 여러 상을 수상한 바 있다.

극 중 역할에 맞게 변화무쌍하게 변신하는 것으로 유명한 현빈처럼, 전시될 그의 밀랍인형은 세련되고 신사적인 존재감을 내뿜을 예정이다. 관계자에 따르면 밀랍인형은 그의 깊은 시선과 얼굴의 특징을 세심하게 포착하고 있어서 만약 현빈의 밀랍인형 옆에 서 있다면 마치 그의 실물과 마주하는 것 같은 느낌을 준다고 밝혔다.

현빈의 밀랍인형은 명동거리 풍경을 배경으로 하고 있는데 더욱 흥미로운 것은 방문객들이 밀랍인형에 접근할 때 현빈의 심장 박동이 점점 커지는 것을 들을 수 있다는 점이다. 마치 로맨틱한 드라마의 실제 순간처럼 이야기가 방문객에게 생생하게 전달되는 느낌을 의도했다는 후문이다.



Hyun Bin is joining the extensive collection of Korean celebrity wax figures in Madame Tussauds Hong Kong as the newest addition to the world's largest K-Wave zone.