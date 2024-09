볼보 파이낸셜 서비시즈와 JA 월드와이드, 10,000명의 학생들에게 금융 문해력을 교육

예테보리, 스웨덴, 2024년 9월 13일 /PRNewswire/ -- 볼보 파이낸셜 서비시즈(Volvo Financial Services(VFS))와 JA 월드와이드(Junior Achievement Worldwide)는 2024년 중반까지180명 이상의 VFS 직원 자원봉사자들의 노력과 십 여명의 JA 교육자들의 지원 덕분에 금융 문해력 커리큘럼을 통해10,000명 이상의 학생들을 교육했다. VFS와 JA는 작년에 교육한 14,000명 이상의 청소년들을 합쳐 이제 24,000명 이상의 학생들이 기업가적 사고, 예산, 재정 목표 설정, 경력 개발 등의 스킬을 익히도록 해줌으로써 그들이 미래에 개인적으로나 직업인으로서 자리잡을 수 있도록 했다.

In the first half of 2024, Volvo Financial Services employee volunteers and JA (Junior Achievement) Worldwide have equipped more than 10,000 students around the world with financial literacy skills, positioning them for future success personally and professionally.