Good Media: "스카이 시티, 무한한 가능성"

- 선전의 가을 관광 계획 발표

- 국경절 연휴 7일 간 환상적인 드론쇼로 해외 관광객 유치

선전, 중국 2024년 9월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 9월 7일, 선전 스카이 뮤지엄(Sky Museum)에서 선전의 가을 관광 계획인 "스카이 시티, 무한한 가능성(Sky City, Endless Possibilities)"의 글로벌 출시 행사가 열렸다. "1+7+N" 콘셉트를 도입한 이 계획에는 국경절 기념행사의 시작을 알리는 대규모 드론 쇼와 선전 지역 전역에서 7일간 펼쳐지는 드론 공연, 그리고 1만장의 저고도 비행 체험권 배포로 구성되어 있다. 이번 행사에는 시즌 전반에 걸쳐 300여 개 이상의 대표 문화 및 관광 활동이 함께 진행되어 문화와 관광, 기술이 고유하게 어우러진 선전의 매력을 발산할 예정이다.



The global launch of "Sky City, Endless Possibilities" in Shenzhen