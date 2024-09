브루스 리, 르브론 제임스와 세계적인 아이콘들이 홍콩에서 열리는 줄리엔 옥션 "레전드 인 액션" 전시회를 부각

전시회에는 BTS, 코비 브라이언트, 테일러 스위프트, 마이클 잭슨 등의 기념품들이 출품

홍콩, 2024년 9월 12일 /PRNewswire/ -- 줄리엔 옥션(Julien's Auctions)은 스포츠, 영화, 음악 분야의 세계적인 레전드들의 아이코닉한 기념품을 쇼케이스하는 전시회 겸 경매 행사인 '레전드 인 모션(Legends in Motion)'을 연다. 이 전시회는 9월 14-27일까지 홍콩 퍼시픽 플레이스에서 일반인에게 무료로 공개된다. 현재 www.juliensauctions.com에서 입찰이 시작되었으며, 9월 28일 아일랜드 샹그릴라에서 라이브 경매를 통해 마무리된다.

LEGENDS IN MOTION features 40 lots relating to legendary Hollywood and Martial Arts superstar, Bruce Lee. also items from sports icons such as Aaron Judge, Lionel Messi, and Cristiano Ronaldo; as well as from music icons BTS, Michael Jackson, Taylor Swift, Lady Gaga, and The Beatles. Join us online at juliensauctions.com or in person in Hong Kong on September 28, 2024, for a chance to own these one-of-a-kind items in a one-of-a-kind auction.