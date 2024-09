밀리켄 & 컴퍼니, 폴라텍 파워쉴드 프로(Polartec® Power Shield™ Pro)의 R&D 100 어워드 수상을 축하

스파르탄버그, 사우스캐롤라이나, 2024년 9월 12일 /PRNewswire/ -- 밀리켄 & 컴퍼니(Milliken & Company)는 고성능 방수 원단인 폴라텍® 파워쉴드™ 프로가 2024 R&D 100 어워드를 수상했음을 발표하게 되어 기쁘게 생각한다. 이번 수상을 통해 밀리켄의 유명 브랜드인 폴라텍의 상당한 공헌이 증명하듯 섬유 혁신 분야에서 밀리켄의 지속적인 리더십이 부각된 셈이다.

Milliken & Company is pleased to announce that Polartec® Power Shield™ Pro has been named a winner of the 2024 R&D 100 Awards.