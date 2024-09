모로코 총리, 국빈 방문 중 고션의 첨단 배터리 솔루션에 찬사

허페이, 중국 2024년 9월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 9월 6일, 아지즈 아칸누치(Aziz Akhannouch) 모로코 총리가 투자부(Ministry of Investment), AMDIE, CGEM의 관계자들과 함께 고션 하이테크(Gotion High-Tech)의 시설을 방문했다. 방문 기간 내내 모로코 총리는 기술 전문성과 제품 역량을 칭찬하며 '대단하다!'라고 거듭 칭찬했다.



Prime Minister Aziz Akhannouch commends the line-up of electric vehicles powered by Gotion batteries (PRNewsfoto/)