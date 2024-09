Xinhua Silk Road: 세라핌, 윈난성에 776MW 태양광 모듈 공급

-- 친환경 에너지 개발 강화

베이징, 2024년 9월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 최고의 태양광 제품 제조업체인 세라핌(Seraphim)이 최근 중국 남서부 윈난성에 건설 중인 776MW 고효율 태양광 발전(PV) 프로젝트 포트폴리오를 발표했다.



Photo shows panoramic view of Seraphim's solar PV project in southwest China's Yunnan Province. (Provided by Seraphim)