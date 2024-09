Xinhua Silk Road: 2024 중국 오페라(쿤산) 축제, 중국 동부 쿤산에서 개막

베이징 2024년 9월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024 중국 오페라(쿤산) 페스티벌이 9월 5일 중국 장쑤성 동부 현급시 쿤산에서 개막하여 9월 23일까지 계속된다.

'중국 오페라 대제전, 인민의 축제(The Grand Event of Chinese Opera, The Festival of the People)'를 주제로 온라인과 오프라인에서 동시에 개최되는 이번 행사에는 5편의 주요 극과 21편의 오페라 발췌 공연 및 45개 오페라 극단이 준비한 22개 장르에 걸친 87편의 극을 선보인다. 출연자 중 23명이 권위 있는 전통 연극과 오페라 배우들에게 수여되는 매화연기상(Plum Performance Award)이나 문화상(Wenhua Award)을 수상했다.

개막식에서는 2024년 중국 오페라 공연 국가 선도 인재 양성 프로그램에 따라 선발된 15명의 대표 인사가 인증서를 받았다. 개막식 후에는 평균 연령 65세의 저명한 오페라 거장 7명이 모여 관객을 위한 클래식 오페라 발췌 공연을 선보였다.



Photo shows the Chinese opera performance during the 2024 Chinese opera (Kunshan) festival opening in Kunshan, east China's Jiangsu Province on September 5. (Provided by Kunshan Converged Media Center)

이번 축제는 오페라 공연 외에도 오페라 전시회, 오페라 대담, 오페라 박람회 및 다양한 특별 활동 개최를 통해 관객과 방문객에게 중국 오페라 문화에 대한 몰입감 있는 경험을 제공함으로써 문화와 관광의 통합에 주력한다.

축제는 또 젊은 오페라 인재가 활동할 플랫폼을 적극적으로 구축하고, 국내 유명 오페라 거장들을 초청해 창법, 오페라용 음악 작곡, 오케스트레이션을 중심으로 강연을 진행함으로써 121개 오페라 장르의 인재를 지속적으로 양성하고 있다.

중국 오페라(쿤산) 페스티벌은 2018년 처음 시작된 이후 다양한 유형의 중국 오페라를 교류하고 전시하는 것은 물론 중국 오페라 분야의 인재를 육성하는 중요한 플랫폼으로 자리 잡았다. 올해 행사는 문화여유부(Ministry of Culture and Tourism)와 장쑤성 지방 당국이 공동으로 개최했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/342038.html