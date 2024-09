2024 제10회 아시아 일하기 좋은 기업 선정

-- GPTW, 15개국 870개 수상 기업 690만명 조사

-- "아시아에서 빛난 기업들, 선정 비결은 포용적• 지속 가능한 조직문화 및 신뢰를 바탕으로 한 인재 관리에 있어"

서울, 한국 2024년 9월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Great Place to Work®는 1990년 설립된 글로벌 평가기관으로 미국 유럽 일본 등 세계 179개 국가와 공동으로 신뢰경영을 연구, 전파하며 각 국가의 '일하기 좋은 기업'을 선정해 발표하고 있다. '포천 일하기 좋은 미국 100대 기업(Fortune 100 Best Companies to Work For®)', '유럽 일하기 좋은 100대 기업(100 Best Workplaces in Europe™)', '남미 일하기 좋은 100대 기업(100 Best Workplaces in Latin America™)', '아시아 일하기 좋은 기업(Best Workplaces in Asia™)' 등 세계 4대 대륙별로 가장 일하기 좋은 기업을 선정하고 있다.

'아시아 일하기 좋은 기업'은 아시아 지역 15개 국가에서 일하기 좋은 기업으로 선정된 상위 기업을 후보 기업으로 하여 '신뢰경영지수(Trust Index™)' 측정과 매니지먼트 시스템 및 혁신, GWP 경영활동 및 성과 등을 통해 아시아 최고 신뢰경영을 실현하고 있는 기업을 선정하는 제도다.

Great Place to Work®는 한국, 중화권(중국•홍콩•대만), 방글라데시, 인도, 인도네시아, 일본, 말레이시아 등 다양한 문화를 가진 아시아 15개 국가의 870개 수상 기업 직원 690만 명 이상을 대상으로 조사해 '2024 아시아 일하기 좋은 200대 기업'을 선정, 발표했다.



Best Workplaces in Asia 2024- Abbvie, DHL, Herbalife, WiseWires

MNC(다국적 기업)부문에서 8위에 오른 애브비는 일과 가정의 조화를 추구하는 가족 친화 문화와 임직원 개개인의 역량 개발을 위한 지원 프로그램 등 건강한 근무 환경을 조성해가고 있는 점에서 긍정적인 평가를 받았다. 한국애브비는 혁신적인 근무 환경 조성 및 가족 친화 문화를 위한 다양한 프로그램으로 재택근무 및 유연근무제 시행으로 스마트 워킹 시스템, 매월 두 번째 주 금요일, 1시에 조기 퇴근, '패밀리데이', 방학을 맞은 자녀들을 회사로 초청해 과학 역량을 키워주는 '패밀리 사이언스 데이' 등이 그 대표적인 예다. 또한, 직원 성장과 역량 강화를 위해 오픈형 온라인 교육 플랫폼 LDP(Learn. Develop. Perform)를 운영, 점심시간을 활용해 새로운 트렌드를 배우는 다양한 분야의 전문가 초청 Lunch & Learn, 장소에 구애받지 않는 유연한 업무 환경인 리모트 워크(Remote Work)와 글로벌 영향력을 지닌 직원에게 주어지는 해외 업무, 현재의 직무를 넘어 타 부서의 업무 경험을 통해 역량을 강화하고, 시야를 넓힐 수 있는 STA(Short-Term Assignment) 기회 등을 제공하고 있다.

DHL 익스프레스가 '2024년 아시아 일하기 좋은 기업' MNC(Multi-National Companies) 부문에서 6년 연속 1위로 선정됐다. DHL 익스프레스는 전 세계 220개 국가와 영토를 잇는 세계적인 국제 특송 기업이다. '사람을 연결하고, 삶을 개선한다(Connecting People, Improving Lives)'는 기업의 목적에 따라, 비즈니스의 모든 영역에서 지속 가능성을 추구하며 이를 위한 구체적인 전략을 실행하고 있다. 한국 법인 DHL코리아 역시 이러한 경영 방침에 발맞춰 '모두에게 일하기 좋은 기업(Great Place to Work for All)'을 목표로 다방면에서 노력하고 있다. DHL코리아는 '존중과 결과' 기반의 문화를 위하여 사람에 초점을 두는 인사 정책을 펼치고 있다. 2009년 도입된 DHL 자체 직원 교육 프로그램인 <국제 특송 전문가 인증 과정>, 지속가능 성장과 지역사회 공헌을 위한 '고그린', '고헬프' 활동 등이 있다.

'아시아에서 가장 일하기 좋은 200대 기업'에 선정된 건강 및 웰니스 뉴트리션 전문 글로벌 기업 한국허벌라이프는 수평적이고 선진적인 기업문화 및 책임경영을 위한 노력을 인정받으며 GPTW로부터 '2024 대한민국 일하기 좋은 기업' 16위, '글로벌 ESG 인권경영 인증 기업' 및 지난해 '대한민국 여성 워킹맘이 가장 일하기 좋은 기업', '대한민국 밀레니얼이 가장 일하기 좋은 기업' 등에 선정되기도 했다. 한국허벌라이프는 구성원들의 건강하고 활기찬 근무 환경과 라이프스타일을 위한 다양한 제도를 운용하고 있다. 매월 운동 및 영어교육 지원금을 제공, 연간 5~8회의 심리상담 및 프리미엄 명상 어플 구독권을 제공, 반려동물을 가족으로 포함하는 유급 가족 돌봄 휴가, 생일 휴가 등이 있다.

글로벌 소프트웨어 테스트 전문기업 와이즈와이어즈(사장 조경휘)는 '2024년 제10회 아시아에서 가장 일하기 좋은 200대 기업'에 최종 선정되었다. 와이즈와이어즈는 외적 성장과 내적 성장의 균형을 이루기 위해 2010년부터 해당 기관을 통해 글로벌 표준에 맞는 기업문화를 매년 진단하고 있다. 특히 아시아에서 일하기 좋은 기업은 2021년 이후 두 번째 선정이다. 와이즈와이어즈는 성품과 효과적인 관계를 통해 신뢰가 기반이 되는 기업문화를 만들어 간다. 이를 위해 경영진은 성공하는 사람들의 7가지 습관 퍼실리테이터(Facilitator) 자격증을 취득, 매년 자격을 갖춘 경영진이 임직원을 대상으로 2박 3일 워크숍을 진행한다. 또한 경영 현황을 투명하게 공유하면서 정보의 비대칭을 최소화하기 위해 매월 임직원에게 경영현황에 대한 뉴스레터를 배포, 반기 별 팀장 간담회를 통해 경영목표에 대한 결과를 직접 공유, 본부 별 경영진을 통해 직접 소통할 수 있는 메신저 체계를 구축하는 등의 기업 문화를 만들어 가고 있다.

조직문화 세계적인 권위를 지닌 Great Place To Work®는 1992년부터 전 세계 1억 명 이상의 직원을 대상으로 설문조사를 실시하며, 깊은 통찰력을 토대로 훌륭한 일터, GWP를 만드는 신뢰를 정의한다. Great Place To Work®는 조직이 모든 직원에게 신뢰할 만한 업무 경험을 제공함으로써 문화를 정량화하고 조직 문화 활성화 및 개선 방안을 도출하며, 더 나은 비즈니스 결과를 창출할 수 있도록 돕고 있다.

