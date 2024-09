TCL, IFA 2024에서 권위 있는 산업상 수상

-- 획기적인 혁신과 우수성 인정 받아

베를린 2024년 9월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 베를린에서 열린 가전전시회(IFA 2024)에서 선도적인 글로벌 가전 브랜드이자 세계 2대 TV 브랜드인 TCL 일렉트로닉스(TCL Electronics)가 제품 혁신과 기술 솔루션을 인정받았다. 프리미엄 QD-Mini LED TV, NXTFRAME TV, 스마트폰 및 가전제품에 힘입어 TCL은 권위 있는 미디어 및 단체로부터 여러 저명한 상과 찬사를 받았다.

국제데이터그룹(IDG)과 독일상공회의소(DIHK)가 수여하는 글로벌 제품기술혁신상(GPTIAwards)은 올해 소비자 가전 업계에서 TCL의 우수성을 인정했다. 다양한 라이프스타일을 겨냥한 TCL의 새로운 TV 카테고리인 TCL A300 시리즈 NXTFRAME TV는 예술, 디자인, 최첨단 기술의 통합으로 '라이프스타일 TV 디자인 혁신 금상(Lifestyle TV Design Innovation Gold Award)'을 수상했다. 또한 TCL Free Built-In 냉장고는 양쪽에 1cm의 틈만 있어도 설치가 가능한 기술을 통해 주방 공간에 완벽하게 어울리는 디자인으로 '프리 빌트인 혁신 금상(Free Built-In Design Innovation Gold Award)'을 수상했다.



TCL Recognized at IFA 2024 for Breakthrough Innovations and Prestigious Industry Awards