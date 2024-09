2024 광주 비엔날레: 줄케플리 자이스, 말레이시아 예술을 알리다

서울, 한국 2024년 9월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 말레이시아 관광예술문화부(Ministry of Tourism, Arts and Culture, MOTAC)는 산하 기관인 말레이시아 국립미술관(National Art Gallery Malaysia)을 통해 텔룩 인탄 시의회(Teluk Intan Municipal Council)와 말레이시아 관광청(Tourism Malaysia)의 지원을 받아 2024년 9월 7일부터 2024년 12월 1일까지 열리는 2024 광주 비엔날레와 손을 잡고 광주 국립아시아문화전당과 서울 한국국제교류재단 갤러리에서 젊은 예술가 줄케플리 자이스(Zulkefli Jais)의 작품 '프로젝트 템포러리 마킹(Project Temporary Marking)'을 선보인다.



“Project Temporary Marking” by Malaysian artist Zulkefli Jais, featured at the 15th Gwangju Biennale. Honored by the presence of distinguished guests, Datuk Wira Roslan Tan Sri Abdul Rahman, Secretary-General of Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia (MOTAC); H.E. Datuk Mohd Zamruni Khalid, Ambassador of Malaysia to the Republic of Korea; Amerrudin Ahmad, Director-General of the National Art Gallery Malaysia; and Lee Kanghyun, President of ACC.