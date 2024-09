하이센스 PX3 시리즈 레이저 시네마, 청색광 차단 국제 인증 획득

-- 세계적 기술 서비스 제공업체인 TÜV 라인란드의 '로우 블루 라이트' 인증 획득

칭다오, 중국 2024년 9월 9일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 가전 및 소비자 가전 분야의 글로벌 선도기업 하이센스(Hisense)는 9일 자사의 PX3 시리즈 레이저 시네마가 세계적인 기술 서비스 제공업체인 TÜV 라인란드로부터 '로우 블루 라이트(하드웨어 솔루션)' 인증을 획득했다고 밝혔다.



PX3 Series Laser Cinema has been awarded Low Blue Light (Hardware Solution) certification by TÜV Rheinland