TCL, IFA 2024서 광범위한 제품 포트폴리오와 혁신 기술 공개

-- 더 스마트하고 건강한 라이프스타일 위한 강력한 기술력 선보여

베를린 2024년 9월 9일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 가전 기업이자 세계 2대 TV 브랜드인 TCL 일렉트로닉스가 베를린에서 열린 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2024'에서 최신 혁신 기술로 무장한, 전례 없이 광범위한 제품 라인업을 선보였다. 올해로 100주년을 맞은 이번 전시회에서 TCL은 약 3000평방미터에 달하는 역대 최대 규모의 전시 공간을 마련하며 브랜드 역사에 새로운 이정표를 세움과 동시에 전시회를 찾은 관람객들에게 강력한 인상을 남겼다.



TCL Presents Extensive Product Portfolio and Innovative Technologies for a Smarter and Healthier Lifestyle at IFA 2024