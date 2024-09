하이센스 대형 스크린 디스플레이, IFA 2024에서 게임 수준 끌어올려

칭다오, 중국 2024년 9월 9일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 가전 및 소비자 가전 분야의 글로벌 선도기업인 하이센스(Hisense)가 유럽 최대 소비자 가전 전시회인 'IFA 2024'에서 몰입형 게임의 수준을 한 단계 끌어올렸다. 하이센스는 '시나리오 중심의 기술의 미래(The Scenario-driven Future of Tech)'라는 주제 아래 혁신적인 대형 스크린 디스플레이뿐만 아니라 액션 RPG 게임인 '검은 신화: 오공(Black Myth: Wukong)' 및 Xbox 인증 제품과 체결한 게임 성능 향상을 위한 파트너십을 선보였다.

하이센스의 몰입형 체험 공간에서 게이머를 사로잡은 '검은 신화: 오공'

'검은 신화: 오공'은 뿌리 깊은 중국 신화를 바탕으로 게이머들의 마음을 사로잡으며 호평을 받고 있다. 글로벌 공식 파트너인 하이센스는 IFA 방문객을 게임의 영감이 된 '서유기'의 세계로 초대하는 전용 체험 공간을 개설해 게임 애호가들에게 웅장하고 장대한 모험을 선사했다.



Hisense U7 and E7 PRO TVs bring consumers into the epic world of Black Myth Wukong

하이센스의 100인치 TV는 생생한 색상과 놀라운 4K 해상도의 액션으로 '검은 신화: 오공'에서 펼쳐지는 세계를 생생하게 구현했다. 특히 게임의 공식 추천 제품인 하이센스 U7과 E7 PRO TV는 144Hz 게임 모드 PRO와 퀀텀닷(Quantum Dot) 컬러 등의 기능을 통해 몰입감 넘치는 게임 플레이를 제공한다.

게임용으로 특별히 설계된 '검은 신화: 오공' 전용 화질 모드를 갖춘 하이센스 U7와 E7 PRO TV는 향상된 HDR, 정밀한 색상 보정, 어두운 장면에서 개선된 디테일한 표현으로 탁월한 화질을 선사한다. 내장 서브우퍼에 통합된 깊은 저음과 몰입감 넘치는 돌비 오디오(Dolby Audio) 기술은 놀라운 시청각 경험을 통해 스릴을 느끼게 해준다.

'Xbox 전용' 하이센스 프리미엄 레이저 프로젝터로 즐기는 대형 스크린 게임 경험

하이센스의 대형 스크린 TV는 IFA 2024 방문객에게 전례 없는 특별한 게임 경험을 선사했다. 하이센스는 올해 초 최첨단 레이저 디스플레이 기술로 홈 게이밍 및 엔터테인먼트 경험을 향상시키기 위해 Xbox와 제휴 계약을 체결했다.



Hisense Laser Cinema PX3 PRO is the first "Designed for Xbox" Ultra Short Throw projector

최초의 'Xbox 전용' 초단초점(Ultra Short Throw) 프로젝터인 하이센스 레이저 시네마 PX3-PRO는 몰입형 게임의 새로운 기준을 제시한다. 80인치에서 150인치에 이르는 초대형 프로젝션 크기의 맞춤형 4K 디스플레이는 돌비 비전 및 아이맥스 인핸스드(IMAX Enhanced) 인증을 받아 놀라운 비주얼을 자랑한다. 최대 HSR240의 높은 주사율로 끊김 없는 게임 플레이를 보장해 빠른 속도의 액션 게임에 이상적이다. MEMC 기술 및 자동 저지연(Auto-Low Latency) 모드와 같은 첨단 기능은 고도의 게임 세션에서 부드럽고 지연 없는 성능을 제공한다.

또한 하이센스는 지난 7월 하이센스 레이저 시네마 PX3-PRO의 Xbox 전용 설계' 인증에 이어 최근 Xbox 인증을 받은 4K 레이저 스마트 미니 프로젝터 C2 Ultra를 선보였다.



Hisense Laser Smart Mini Projector C2 Ultra delivers a next-level immersive large screen gaming experience on Xbox

65인치부터 300인치에 이르는 다목적 프로젝션 경험을 제공하는 C2 Ultra는 뛰어난 밝기와 높은 명암비로 밝은 조명 환경에서도 놀랍도록 선명한 이미지를 보장해 방문객을 모험의 세계로 빨려들게 만들었다.

C2 Ultra는 최대 240프레임의 주사율로 선명하고 깨끗한 이미지를 제공하며 부드러운 게임 플레이를 지원하는 자동 저지연 모드와 MEMC 기술을 특징으로 한다. 하이센스의 첨단 순수 3색 레이저 미니 프로젝터는 한 차원 높은 수준의 이미지 품질을 제공한다. 110% BT.2020의 초고색역과 아이맥스 인핸스드 및 돌비 비전 인증으로 놀라운 밝기와 깊은 검은색을 통해 영화를 보는 듯한 경험을 선사한다. 최대 300인치의 프로젝션은 화면 분할 게임을 지원해 멀티플레이어 게임을 즐기기에 적합하다.

하이센스 TV 혁신으로 홈 엔터테인먼트 수준 높여

하이센스는 IFA 2024에서 ULED X와 캔버스 TV 시리즈를 선보이듯 가족의 다양한 엔터테인먼트 욕구에 맞춰 제품을 확장하고 있다.



Experience cinematic grandeur with the Hisense ULED X Mini LED 110-inch UX

하이센스 ULED X Mini LED 110인치 UX는 영화를 보는 듯한 느낌을 선사하는 기존 TV의 한계를 뛰어넘는 걸작이다. 4만 개 이상의 로컬 디밍 영역과 최대 1만 니트의 최고 밝기를 자랑하는 혁신적인 Mini-LED X 기술은 뛰어난 명암비를 갖춘 특별한 전문가용 디스플레이를 제공한다. 하이센스가 독자적으로 개발한 강력한 인공지능(AI) 칩셋인 Hi-View Engine X는 모든 장면에 대해 탁월한 실시간 처리를 가능하게 해준다. Dynamic X-디스플레이는 밤낮 상관없이 어떤 각도나 조명 조건에서도 선명한 화질을 제공한다.

퀀텀닷 컬러 기술은 시각적 장관을 연출해 시청자를 컬러와 선명도의 세계에 빠져들게 만들고, 4.2.2 채널의 CineStage X 서라운드 사운드 시스템은 시청자를 감싸는 듯한 다차원적인 오디오 환경을 조성해 진정한 몰입형 엔터테인먼트 경험을 선사한다.



Discover the fusion of art and innovation with the Hisense Canvas TV 65-inch S7

하이센스 캔버스 TV 65인치 S7은 예술과 기술의 매혹적인 조화이다. 아트 모드는 수백 개의 무료 예술 작품을 보여주며 TV를 개인 미술관으로 바꿔준다. 이때 눈부심 방지 Hi-Matte 디스플레이와 세련된 벽면 마운트는 질감이 있는 캔버스 같은 화면 느낌을 선사한다. 고객은 다양한 색상의 StyleSwap 프레임 중에서 선택하는 '맞춤형 옵션' 서비스를 누릴 수 있다.

하이센스는 지속적으로 사용자의 요구를 가장 중시하며 시나리오 중심 기술 개발을 위해 노력하고 홈 엔터테인먼트를 위한 더욱 스마트하고 사용자 중심의 TV 제품을 제공한다.

하이센스 소개

하이센스는 선도적인 글로벌 가전 및 소비자 가전 브랜드로 UEFA EURO 2024™의 공식 파트너다. 시장조사 기관 옴디아에 따르면 하이센스는 2023년 및 2024년 1분기에 TV 출하량 세계 2위, 100인치 TV 출하량 세계 1위를 각각 차지했다. 하이센스는 빠르게 사업을 확장해 160개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있으며, 멀티미디어 제품, 가전제품 및 지능형 IT 정보를 전문으로 한다.