셀레나 고메즈, 32살에 억만장자 대열 합류…"재산 1조7000억원"

[헤럴드경제=이명수 기자] 팝스타 셀레나 고메즈(32)가 '젊은 억만장자' 대열에 합류했다.

6일(현지시각) 블룸버그 통신 등에 따르면 고메즈는 현재 13억 달러(약 1조7400억원)의 재산을 축적해 이 매체의 억만장자 리스트에 처음으로 이름을 올렸다.

고메즈의 전체 자산 가치에서 81%를 차지하는 것은 화장품 브랜드 '레어 뷰티'(Rare Beauty)다. 레어 뷰티는 2020년 출시돼 10대들에게 큰 인기를 끌고 있다. 고메즈는 이 회사 지분의 51%를 보유한 것으로 추정된다. 시장분석업체 피치북에 따르면 레어 뷰티의 연 매출은 지난해 기준 3억5000만달러(약 4688억원)다.

이 브랜드의 성공으로 고메즈는 절친한 친구인 테일러 스위프트, 리안나와 더불어 억만장자 리스트에 이름이 오른 '가장 어린 여성 자수성가' 중 한 명이 됐다.

블룸버그는 팝스타 테일러 스위프트가 주로 음악 저작권과 공연 수입으로 부를 쌓았다면, 고메즈는 소셜미디어에서 막강한 영향력을 만들고 이를 사업에 활용하면서 부를 축적하고 있다고 분석했다.

고메즈의 인스타그램 팔로워는 현재 4억2400만명으로, 그보다 팔로워가 많은 사람은 축구 스타 크리스티아누 호날두와 리오넬 메시밖에 없다.

그는 소셜미디어를 통해 레어 뷰티를 적극적으로 홍보했다. 고메즈는 지난해 라디오 인터뷰에서 "단순히 내 이름을 넣은 어떤 것 이상의 제품을 만들기 위해 정말 열심히 노력했다"며 "나는 이 제품이 훌륭하기를 바랐고, 메이크업은 재미있어야 한다는 메시지를 전하고 싶었다"고 말했다.

한편 셀레나 고메즈는 7세에 TV 어린이 프로그램 '바니와 친구들'로 데뷔, 디즈니 채널 시트콤 '우리가족 마법사'에 출연해 큰 인기를 얻었다. 이후 솔로 가수로도 활동하며 'Who Says', 'Hit The Lights', 'Lose You To Love Me' 등 여러 히트곡을 배출했고 그래미상 후보에 2차례나 올랐다.

고메즈는 2021년부터 출연한 TV 코미디 드라마 시리즈 '아파트 이웃들이 수상해' 등으로 올해 에미상 여우주연상 후보에 오르는 등 연기와 음악에서 모두 성공적인 경력을 쌓고 있다

