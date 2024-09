빌 게이츠 "현재 청년들이 직면한 가장 큰 문제는…"

'허위 정보' 우려…"빠르게 확산되고 해결책 없어"

빌 게이츠 마이크로소프트 창업자. [게티이미지]

[헤럴드경제=김현경 기자] 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 현재 청년들이 직면한 가장 큰 문제로 '허위 정보(misinformation)'를 꼽았다.

게이츠는 5일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "허위 정보는 우리 세대가 젊은 세대에게 넘겼다고 말할 수밖에 없는 문제"라며 이같이 밝혔다.

수많은 음모론의 소재가 되기도 했던 게이츠는 딸 피비와의 대화를 통해 허위 정보의 심각성을 더욱 인식하게 됐다며 "딸이 온라인상에서 어떻게 괴롭힘을 당했는지, 딸의 친구들이 어떻게 괴롭힘을 당했는지에 대해 이야기하는 것을 듣고 이전에는 생각하지 못했던 방식으로 이 문제에 집중하게 됐다"고 말했다.

인공지능(AI) 챗봇과 같은 기술 발전으로 허위 사실을 빠르게 생성하고 퍼뜨리는 것이 쉬워지면서 잘못된 정보가 점점 더 보편화되고 있다. 앞서 1월 세계경제포럼(WEF)은 AI로 인한 허위 정보를 향후 2년간 세계 경제를 가장 크게 위협할 요인으로 선정했다.

게이츠는 오는 18일 공개되는 넷플릭스 다큐 시리즈 '왓츠 넥스트: 빌 게이츠의 미래 탐구(What’s Next? The Future With Bill Gates)'에서 이 주제에 대해 다룰 예정이다.

CNBC에 제공된 시리즈의 사전 영상에서 게이츠는 딸에게 허위 정보의 확산을 늦출 수 있는 편리한 해결책이 없어 미안하다고 말했다. 질병 퇴치나 청정 에너지 확대 같은 다른 문제는 더 명확한 해결책이 있지만 허위 정보 문제는 그렇지 않다는 것이다.

그는 "허위 정보의 확산을 어떻게 막을 수 있을지 확신할 수 없다"면서 "온라인에서 모든 유형의 정보를 제한하면 언론의 자유를 해칠 수 있다는 반론을 민감하게 받아들이고 있지만 어떤 종류의 규칙을 제정해야 한다는 데는 동의한다"고 밝혔다.

허위 정보를 차단하기 위한 일반적인 방법으로는 인터넷 리터러시 프로그램과 소셜미디어(SNS) 플랫폼의 콘텐츠 중재가 있다. 하지만 일부 기술 기업들은 비용이 많이 들고, 표면적인 접근밖에 되지 않는 이러한 방법을 철회했다.

게이츠는 "인터넷을 활발하게 사용하는 수십억 명의 사람들에게 허위 정보가 확산되는 것은 이미 너무 쉬운 일"이라며 "하루 후에 그것을 알면 이미 피해를 입은 상태"라고 말했다.

