르 루아얄 몽소-래플즈 파리: 클라린스 & 마이블렌드 스파의 한랭 요법

가장 파리적인 스타일의 이 궁전은 다양한 웰니스 서비스에 한랭 요법이라는 혁신적인 첨단 서비스를 추가한다.

파리, 2024년 9월 6일 /PRNewswire/ -- 2024년 9월 2일부터 모든 투숙객은 크라이오젯 시스템 프랑스가 설계한 ICE X 2 한랭 요법 캐빈을 이용해 이미 제공 중인 뛰어난 서비스를 보완할 수 있다. 최대 3분간의 한랭 요법을 포함해 15분간 진행되는 각각의 세션은 럭셔리, 혁신, 전문성을 결합해 신체 활성화의 핵심으로 향하는 독특한 여정을 제공한다. 이는 최고의 총체적 막간에 대한 완전히 새로운 웰빙 경험이다.

활기를 불어넣어 주는 치료 효과로 유명한 한랭 요법은 신체를 극한의 온도에 단기간 노출시키는 저온 치료 기술이다. 이 기술은 특히 근육 회복과 염증 감소 효과는 물론 피부 질 개선에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 평가된다.

르 루아얄 몽소 - 래플즈 파리는 탁월함과 세련됨을 끊임없이 추구하는 가운데 클라린스 & 마이블렌드 스파의 편안하고 고급스러운 환경에서 새로운 경험을 제공한다. 이 궁전의 중심에 자리 잡은 백색의 이 낙원은 모든 디테일이 편안함을 염두에 두고 설계된 진정으로 평온한 안식처이다.

스포츠 활동에서 회복하든, 신체에 활기를 불어 넣든, 단순히 순수한 휴식의 순간을 즐기고 싶든, 클라린스 & 마이블렌드 스파의 한랭 요법은 각각의 투숙객을 초대하여 이 수도에서 가장 아름다운 환경에서 완전한 웰빙의 순간에 자신을 몰입하는 독특한 경험이다.

정보 및 예약:

가격: 15 분 세션 당 80 유로

운영 시간: 월요일부터 일요일, 오전 10시부터 오후 6시까지

이용 조건: 한랭 요법 최대 3분

요구 사항: 수영복과 양말 지참

요법 적용 전 요구 사항: 스포츠 활동, 왁스와 마사지 금지

예약처: Butler.Paris@raffles.com 혹은 +33 (0)1 42 99 88 00

르 루아얄 몽소 – 래플즈 파리

필립 스타크(Philippe Starck)가 새롭게 단장하여 2010년에 재개장한 5성급 럭셔리 호텔인 르 루아얄 - 래플즈 파리는 2015년에 상을 받았다. 개선문과 샹젤리제 인근에 위치한 이 호텔에는 149개의 객실과 스위트룸이 있다. 예술적이고 창의적인 분위기로 유명한 이 호텔은 아트 컨시어지, 아트 갤러리, 개인 영화관, 세심한 다이닝 경험을 제공하는 세 곳의 레스토랑이 있다. 투숙객들은 또한 멋진 수영장과 함께 클라린스 & 마이블렌드 스파도 즐길 수 있다.

