호이아나, 2024 월드 트래블 어워즈 '아시아 최고 복합 리조트'

호이안, 베트남 2024년 9월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 호이아나 리조트 & 골프(Hoiana Resort & Golf)가 필리핀 마닐라에서 열린 '2024 월드 트래블 어워즈(World Travel Awards)'에서 '아시아 최고의 완전 복합 리조트(Asia's Leading Fully Integrated Resort)'라는 권위 있는 타이틀을 수상하는 영예를 안았다.

호이아나 리조트 & 골프의 이와 같은 명망 높은 상의 수상은 고객들에게 다른 곳과 비교할 수 없는 럭셔리함과 세계 최고 수준의 경험을 제공하고자 하는 노력을 인정받은 결과로 풀이된다. 아시아 최고의 휴양지로서 호이아나는 접객, 엔터테인먼트, 레저가 완벽하게 조화를 이뤄 해외여행객들에게 탁월한 선택이 되고 있다.

스티브 볼스텐홀름 호이아나 리조트 & 골프의 사장 겸 CEO는 "이 상의 수상은 호이아나 팀원 모두의 헌신과 노고에 대한 증거"면서 "아시아 최고의 완전 복합 리조트로 인정받게 되어 매우 자랑스럽고, 이번 수상을 계기로 앞으로도 업계에서 새로운 기준을 세우고 고객들에게 특별한 경험을 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

'여행업계의 오스카상'으로도 불리는 월드 트래블 어워즈는 전 세계 여행 및 관광 산업의 모든 부문에서 우수성을 인정하는 상이다. 호이아나 리조트 & 골프는 이번 수상으로 아시아 최고 수준의 리조트와 어깨를 나란히 하며 럭셔리함과 혁신을 이끌어가는 목적지로서의 위상을 재확인했다.

이러한 희소식과 더불어 호이아나 리조트 & 골프의 권위 있는 전략적 파트너인 베트남 꽝남성 문화체육관광부(Department of Culture, Sports, and Tourism)는 '2024 아시아 지역 관광청(Asia's Leading Regional Tourist Board)'으로 선정되는 쾌거를 이뤘다. 호이아나 리조트 & 골프는 꽝남성을 최고의 관광지로 홍보하기 위해 꽝남성 문화체육관광부와 함께 많은 활동과 이벤트의 동반자 역할을 해왔다.



