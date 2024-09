화웨이와 파트너, 그리스에서 새로운 산불 감지 솔루션 테스트 성공

아테네, 그리스 2024년 9월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 화웨이(Huawei)와 파트너인 아테네 국립 카포디스트리아 대학교(NKUA), 스타트업 프로보텍(PROBOTEK)이 그리스에서 산불 예방 시스템을 성공적으로 테스트했다.



The system sends evacuation routes to residents' phones via an app