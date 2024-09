중국 남서부 이빈에서 2024 세계 전력 배터리 콘퍼런스 개최

이빈, 중국 2024년 9월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024년 세계 전력 배터리 콘퍼런스(World Power Battery Conference)가 9월 1일부터 2일까지 중국 남서부 쓰촨성 이빈에서 개최됐다. 이 자리에는 수백 명의 중국 및 해외 정부 관계자, 최고 과학자 및 업계 경영진이 참석했다.



The 2024 World Power Battery Conference is held in Yibin, Sichuan province from Sep 1 to 2.