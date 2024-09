아이브, 첫 일본 도쿄돔 입성…새 앨범 정상질주

아이브 [스타쉽 엔터테인먼트]

[헤럴드경제=이명수 기자] 4세대 대표 걸그룹 '아이브(IVE)'가 일본 도쿄돔 입성을 앞두고 현지에서 기세를 끌어올리고 있다.

3일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트에 따르면, 아이브가 지난달 28일 발매한 일본 새 미니 앨범 '얼라이브(ALIVE)'가 발매와 동시에 '데일리 앨범 차트'에서 1위를 찍고 3일간(28~30일) 정상을 지켰다. 특히 지난해 발매한 첫 번째 일본 앨범 '웨이브(WAVE)'의 판매량을 넘겨 자체 신기록을 경신했다.

아이브는 일본의 대형 레코드숍 타워 레코드에서도 인기를 끌었다. 아이브의 신보는 'K 팝 /월드 세일즈' 차트에서 상위권에 이름을 올리는가 하면 예약 판매 시작 후 '데일리 프리-오더 세일즈' 차트에서 1위를 차지했다.

아이브의 신보는 또한 애플 뮤직 재팬과 아이튠즈 재팬에서 '톱 앨범' 차트, 스포티파이 재팬 '데일리 톱 송 앨범' 차트에도 랭크됐다.

'얼라이브'는 타이틀곡 '크러시(CRUSH)'와 '포켓몬스터'의 일본 오프닝 테마곡 '윌(Will)'을 비롯해 총 다섯 곡이 실렸다.

아이브는 전날 일본 TBS 'CDTV 라이브! 라이브!'에 출연해 '크러시' 무대를 선보이기도 했다. 여름, 청량, 힐링 등의 메시지를 아이브만의 색깔로 녹여냈다.

아이브는 올 여름 일본에서 잇따라 눈도장을 받고 있다. 현지 최대 규모의 페스티벌 '서머소닉 2024(SUMMER SONIC 2024)'에 초청돼 무대를 펼쳤다. 유명 방송 프로그램에 잇따라 출연한다.

아이브가 오는 4~5일 도쿄돔에서 펼치는 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE') 피날레 무대가 이번 일본 활동의 화룡점정이

