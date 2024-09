CGTN: 중국과 아프리카, FOCAC에서 경제•무역 관계 강화 계획

-- 2024 FOCAC 정상회의, 9월 4일부터 6일까지 베이징에서 개최 예정

베이징 2024년 9월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 에티오피아 수도 아디스아바바에서 남동쪽으로 95km 떨어진 동아프리카 지구(East African Rift) 중심부에 위치한 '아다마 풍력 발전 프로젝트(Adama Wind Power Project)'에는 80m 높이의 흰색 터빈이 인상적인 모습으로 우뚝 서 있다. 중국 기업이 건설한 이 프로젝트는 중국과 아프리카 국가 간 파트너십이 낳은 획기적 성과의 대표적 사례다.

2015년 5월 가동을 시작한 이후 이곳 풍력 터빈은 약 60만 가구의 중요한 전력 공급원 역할을 하며 에티오피아의 전력난을 완화하고, 디젤 발전기 의존도를 낮추고, 경제 성장을 지원해 왔다. 이 풍력 터빈은 약 2100개의 현지 일자리를 창출했으며, 여러 대학이 교육 및 유지 보수에 참여하고 있다. 이러한 실무 경험을 바탕으로 많은 사람이 향후 에티오피아 풍력 에너지 부문에서 주도적 역할을 할 준비를 하고 있다.

시 인구도 2015년 32만 4000명에서 2023년 48만 명 이상으로 증가하는 등 아다마시는 급격한 성장세를 보이고 있다. 인프라와 투자가 개선되면서 다양한 국가에서 기업이 몰리자 도시 경관도 빠르게 바뀌고 있다. 그 결과 교통이 개선되고, 전기가 안정적으로 공급되고, 교육 및 의료 서비스의 접근성이 향상되면서 인근 마을 주민의 삶의 질도 크게 향상되었다.

중국 기업들은 에티오피아에 첨단 친환경 기술을 도입함으로써 정부가 재생에너지 목표를 달성할 수 있도록 돕고 있다. 이러한 협력은 친환경 전환과 기후 변화에 맞선 전 세계적인 싸움에도 기여했다.

중국과 아프리카 국가들은 제2차 세계대전 이후 우호 관계를 유지해 왔으며, 최근에는 일대일로 이니셔티브(BRI)와 같은 이니셔티브를 통해 협력을 더욱 강화하고 있다. 철도와 도로, 풍력과 전력 발전소 및 학교와 병원 등 중국이 지원한 인프라 프로젝트는 아프리카 대륙 전역의 경제 발전을 돕고 있다.

예를 들어, 에티오피아와 지부티를 연결하는 교통의 대동맥인 '아디스아바바-지부티 철도'는 이동 시간을 획기적으로 단축하고 물류비용을 절감해 지역 경제 성장을 촉진했다. 현재까지 이 철도는 68만여 명의 승객과 950만 톤의 화물을 운송하며 연평균 39%의 매출성장률을 기록 중이다.

2021년 중국 국무원(State Council)이 발간한 '새로운 시대의 중국과 아프리카: 평등한 파트너십(China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals)' 백서에 따르면 2000년 '중국•아프리카 협력포럼(FOCAC)'이 설립된 이후 중국 기업은 아프리카 국가들이 1만km 이상의 철도, 약 10만km의 고속도로, 1000개 가까운 교량, 100여 곳의 항구, 6만 6000km의 송배전을 건설하거나 업그레이드하는 일을 지원했다.

긴밀한 경제 및 무역 관계

중국과 아프리카 국가들은 BRI 프로젝트 외에도 교역량 확대 및 상품과 서비스 다변화를 통해 경제와 무역 관계를 더욱 긴밀하게 발전시켜 왔다. 중국은 15년 연속 아프리카의 최대 무역 파트너다. 중국의 관세청 격인 해관총서(General Administration of Customs) 데이터에 따르면 2023년 중국과 아프리카 간 무역은 전년 대비 1.5% 증가한 2821억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 1월부터 7월까지 중국과 아프리카 간 무역 역시 전년 동기에 비해 5.5% 늘어난 1조 1900억 위안(미화 약 1666억 달러)으로 집계됐다.

중국 대외경제무역대학 국제경제연구소(Institute of International Economy)의 상바이촨(Sang Baichuan) 소장에 따르면 중국과 아프리카의 무역은 상생 협력의 결과로 빠르게 성장하고 있다. 그는 "중국은 성숙하고 다양한 활용도를 가진 기술과 장비, 충분한 자본을 보유하고 있는 반면 아프리카 국가들은 인력과 천연자원 측면에서 상당한 이점을 가지고 있어 중국 경제와 아프리카 국가들의 경제는 상호 보완성이 높다"고 평가했다.

그는 이어 "중국과 아프리카의 무역 관계 강화는 각자 가진 이점과 광대한 시장을 활용하고 상호 이익을 달성하며 상생 발전하는 데 유리하다"고 덧붙였다.

유엔무역개발회의(UNCTAD)의 고위 관리인 다이앤 사인조가(Diane Sayinzoga)도 "중국과 아프리카의 무역 파트너십이 아프리카 대륙의 경제 통합과 성장에 중요한 주요 인프라 프로젝트를 촉진했다"며 중국과 아프리카의 무역 파트너십을 높이 평가했다.

사인조가는 이어 "중국의 지원은 아프리카의 제조업 역량을 강화하고, 무역 기회를 확대하고, 경제 다각화를 촉진하고, 아프리카 국가를 글로벌 가치 사슬로 통합함으로써 아프리카의 지속 가능한 발전을 촉진하려는 UNCTAD의 목표와 일맥상통한다"고 덧붙였다.

2024 FOCAC 정상회의는 9월 4일부터 6일까지 베이징에서 개최될 예정이다. 전문가들은 이 포럼이 중국과 아프리카가 경제 및 무역 관계를 심화해 상호 이익을 달성하고 공동 개발 목표를 진전시킬 중요한 기회가 될 것으로 보고 있다.

사인조가는 "FOCAC은 그동안 중국과 아프리카 국가 간 투자와 무역 및 개발 프로젝트에 대한 수많은 합의를 이끌어 공동 개발 목표를 달성했으며, 이는 UNCTAD의 사명과 완벽하게 일치한다"고 말했다.

