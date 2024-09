THE PENINSULA ISTANBUL, ONE TO WATCH AWARD 수상

THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024의 일환

새로운 갈라타포트 개발 사업을 통해 2023년 개관한 The Peninsula Istanbul은 이 도시의 가장 오래된 구역 중 한 곳에 있는 네 개의 우아한 해안 건물을 차지

런던, 2024년 9월 3일 /PRNewswire/ -- 유서 깊은 카라쾨이 구역의 보스포러스 제방에 위치한 The Peninsula Istanbul이 The World's 50 Best Hotels 2024 시상에 앞서 One To Watch Award를 수상했다. 이 상은 600 명의 강력한 회원을 보유한 아카데미와 넓게는 업계 전체에 긍정적인 인상을 주었으며 50 Best 팀이 향후 선정될 The World's 50 Best Hotels 리스트에 오를 가능성이 있는 것으로 판단한 떠오르는 별과 같은 호텔에 주어졌다.



이 상은 2024년 9월 17일 런던의 유서 깊은 Guildhall에서 열리는 공식 시상식에 앞서 발표될 두 개의 특별상 중 두 번째이다.

The Peninsula Istanbul은 20세기 초부터 보호된 유서 깊은 랜드마크 등 일단의 건물들을 포함한다. The Lobby는 1940년대에 지어진 튀르키예 최초의 현대식 크루즈 터미널에 집기를 세심하게 배치했으며 전면 구조는 유리로 되어 있다. 177개의 룸은 138개의 일반 객실과 이 도시에서 가장 큰 객실 중 하나인 The Peninsula Suite를 포함한 39개의 스위트룸으로 구성되어 있다. 이 호텔에는 투숙객 전용 함맘, 피트니스 센터, 영상실, 발코니와 투숙객 전용 옥상 수영장이 들어 있다. 대부분의 객실에서는 보스포러스 해협과 이스탄불 구시가지의 지붕들이 내려다 보인다.

The World's 50 Best Hotels의인콘텐츠 책임자 Emma Sleight는 "이러한 위상을 갖추고 투숙객을 배려하는 호텔은 흔히 문을 열지 않기에 The Peninsula Istanbul의 개관은 호텔 업계 전체에 진정한 흥분을 자아냈다"면서 "유서 깊은 건물들은 그것들이 가진 유산을 손상시키지 않고 세심하고 매끄럽게 손보았다. The Peninsula 그룹은 1928년 첫 호텔을 개관한 가장 오래된 고급 호텔 브랜드 중 하나이며, 이 호텔은 우수함의 유산을 이어가면서 미래의 호텔에 대한 최고의 기준을 세우고 있다. The Peninsula Istanbul이 이 상을 수상한 것은 바로 이 때문"이라고 말한다.

The Peninsula Istanbul의인 상무이사 Jonathan Crook은 "이번 수상은 우리 팀이 이 호텔에 쏟아 부은 엄청난 노력, 헌신과 열정을 철저하게 검증한 결과물"이라면서 "우리의 서비스를 직접 경험한 사람들이 보인 반응은 특히 우리 호텔이 개관한 지 얼마 되지 않았음을 고려할 때 우리가 올바른 길을 가고 있음을 분명히 보여주고 있다. 그들의 반응은 세계적으로 우수한 호스피탤리티를 포착하는 레이더에 우리를 자랑스럽게 놓이게 한다"고 말한다.

