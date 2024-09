케딩 엔터프라이즈, 혁신적 건축 자재 글로벌 파트너십 기회 발표

-- 전 세계의 지속 가능한 건설 및 설계를 주도할 기업 모집

신베이시 2024년 9월 3일 /PRNewswire/ -- Transparency Market Research의 조사 보고서에 따르면, 글로벌 라미네이트 시장은 지속적으로 성장하여 2023년 9조 4523억 7200만 원에 달했고, 북미1조 5522억 1056만 원, 유럽 3조 6405억 4208만 원, 아시아・태평양 2조 7621억 5936만 원, 중동 및 아프리카 5829억 1456만 원, 라틴 아메리카 는 9104억 6976만원을 차지한 것으로 확인됐다. 분석가들은 케딩 엔터프라이즈(Keding Enterprises Co., Ltd.)의 기존 HPL을 개선한 KD ECO⁺ 라미네이트가 5년 내에 전 세계 고압 장식용 라미네이트 시장을 장악할 것으로 예측하고 있다. 한국 시장에서 필요한 최소 투자금은 2925만 3000원이며, 시장 상황에 따라 평균 손익분기점 기간은 6개월, 전체 비용 회수 기간은 9개월에 불과하다. 이 제품이 가진 강력한 잠재력은 상당한 성장 전망을 시사하고 있다.



With superior product quality and innovative design, Keding has become the building material brand of choice for many globally renowned brands.



KD ECO⁺ Laminates addresses all the issues of traditional panels and offers a multitude of exclusive advantages.

절대적인 장점

KD ECO⁺ 라미네이트는 특허받은 최신 반투명 구조로 기존 패널을 혁신적으로 개선했다. 이 혁신적인 제품은 구부릴 수 있고 친환경적이라 독성이 없으며 자연스러운 나뭇결을 가진 특징이 있다. 또한 항균성, 내마모성 및 내구성을 자랑한다. 무늬 이음매, 모서리 부식 및 환경 친화적이지 않은 원자재 사용과 같은 일반적인 문제를 해결함으로써 KD ECO⁺ 라미네이트는 시장에서 가장 경쟁력 있는 제품 중 하나로 자리 잡을 수 있었다.



As a publicly listed Taiwanese company, Keding is unique in the industry for having a complete production line from log procurement to in-house marketing channels.

케딩, 글로벌 파트너십 프로그램 시작

대만 최고의 건축 자재 브랜드인 케딩은 22년 이상 건강한 건축 자재를 생산하는 데 전념해 왔다. 모든 제품은 대만에서 제조 및 수출되어 우수하고 일관된 품질을 보장한다. 케딩은 KD ECO⁺ 라미네이트를 국제 시장에 소개하기 위한 글로벌 파트너십 프로그램을 시작했다. 케딩은 충분한 자원과 지원을 제공하여 비즈니스 파트너가 상호 이익을 달성할 수 있도록 전폭적으로 지원할 것을 원칙으로 내세운다. 자세한 내용은 홈페이지[https://www.keding-global.com/franchise/ ]를 방문하거나 이메일(kdglobalbp@twkd.com) 또는 전화(+886 22296-3999, 내선 2703, 담당자 오웬 허(Owen Hsu)) 문의가 가능하다.