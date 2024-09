Xinhua Silk Road: 2024 중국(선양) 조정 발전 지수 발표

-- 조정과 도시 통합 발전 공개

베이징 2024년 9월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 조정과 도시의 통합적 발전 정도를 보여주는 '2024 중국(선양) 조정 발전 지수(China (Shenyang) Rowing Development Index)'가 최근 중국 북동부 랴오닝성 선양시에서 발표됐다.



Photo shows the 2024 China (Shenyang) Rowing Development Index is released in Shenyang City, northeast China's Liaoning Province on August 29, 2024.