아젠시오, 쿠웨이트에 본사가 있는 파이슈런스와 아이모터의 지적 재산과 기타 자산 인수를 통해 보험 기술 현대화를 주도

시장을 선도하는 소프트웨어 제공사 아젠시오가 첨단 기술 스택 인수를 통해 보험 관련 제품을 대폭 강화

싱가포르, 2024년 9월 3일 /PRNewswire/ -- BFSI 분야에 특화된 최고의 엔드투엔드 소프트웨어 회사 아젠시오 소프트웨어(Azentio Software("아젠시오"))는 오늘 쿠웨이트에 본사가 있는 두 소프트웨어 제품 회사 아이모터(iMOTOR)와 파이슈런스(Pysurance)의 소프트웨어 자산과 지적 재산(IP)의 인수 작업을 완료했다고 발표했다. 아젠시오는 이번 인수를 통해 동 조직이 차세대 보험 소프트웨어를 강력한 AI와 머신 러닝 능력을 갖춘 혁신적인 최첨단 기술 스택을 기반으로 구축할 수 있도록 함으로써 보험 소프트웨어의 미래를 다시 쓰게 될 것이다.

Azentio to lead insurance technology modernization through the acquisition of intellectual property and other assets of Kuwait-based Pysurance and iMOTOR