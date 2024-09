네옴 맥라렌 익스트림 E, 밴티지 마켓에 합류

-- '리본 어 트레이더(Reborn a Trader)' 캠페인의 '리본(Reborn)' 단계 개시

런던 2024년 9월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 멀티 자산 브로커 밴티지 마켓(이하 '밴티지' )[https://www.vantagemarkets.co.uk/?cxd=51395_660017&affid&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=rebrand24&utm_content=text&ls=uk_gb_en_tmbtpr01_prelease_rebrand24_text_nmxereborn_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtpr01 ]이 네옴 멕라렌 익스트림 E(NEOM McLaren Extreme E)과 협업하여 '리본 어 트레이더(Reborn a Trader)'[https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/?cxd=51395_666112&affid=&gclid=%5Bgclid%5D&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=rebrand24&utm_content=text&ls=uk_gb_en_tmbtpr01_prelease_rebrand24_text_nmxereborn_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtpr01 ] 캠페인의 '리본(reborn)' 단계를 발표했다. 이번 최신 협업에서 네옴 맥라렌 익스트림 E 드라이버인 마티아스 엑스트롬(Mattias Ekström)과 크리스티나 구티에레즈(Cristina Gutierrez)의 독점 인터뷰를 통해 그들이 어떻게 현재의 커리어로 '재탄생'했는지에 대한 개인적인 이야기를 나누고 그들이 겪은 도전과 변화에 대해 논의한다.



인터뷰에서 마티아스 엑스트롬은 로드 레이싱에서 랠리 레이싱으로 전향하게 된 계기에 관해 이야기한다. "제 꿈은 DTM 드라이버가 되는 것이었어요. 흙과 자갈은 내 인생의 후반부에 찾아왔습니다"라고 그는 설명한다. 엑스트롬은 자갈길 주행을 시도하기 전에 얼어붙은 호수에서 수년간 혹독한 훈련을 받았다. "5~6년이 지나서야 요령을 터득한 것 같았죠. 레이싱 드라이버를 랠리 드라이버로 만든다고요? 몇몇 사람이 시도해 봤지만, 쉽지 않다는 것을 알게 되었습니다."

크리스티나 구티에레즈는 치과 의사에서 프로 드라이버로 전향한 후 역경을 딛고 꿈을 향해 달려온 여정을 공유했다. "아주 어렸을 때만 해도 프로 드라이버가 되리라고는 상상도 하지 못했습니다. 때로는 꿈이 이루어질지 알 수 없지만 꿈을 위해 싸워야 합니다. 삶이 당신을 놀라게 할 수도 있으니까요"라고 그녀는 말한다. 구티에레즈는 파트타임으로 일하면서 모터스포츠 커리어를 시작했을 때 현실적 어려움에 부딪혔지만, 결국 자신이 가고 싶은 곳이 어디인지 알고 있었다. "치의학 공부를 마쳤을 때, 레이싱에 100% 전념하고 싶었기 때문에 그만두기로 결정했습니다."

'리본 어 트레이더' 캠페인은 학습, 성장 및 금융 역량 강화 여정에 중점을 두고 트레이더와 정서적 차원에서 소통하기 위해 설계되었다. 이 캠페인은 교육 리소스, 고급 도구 및 전략적 통찰력을 제공함으로써 트레이더가 정보에 입각한 금융 결정을 내릴 수 있는 지식과 기술을 갖추도록 하는 것을 목표로 한다. 이 캠페인은 리액트(React), 리씽크(Rethink), 리본(Reborn)의 세 부분으로 나뉘며, 각 부문은 트레이더가 성공하는 데 필수적인 핵심 원칙을 나타낸다. 이 캠페인을 통해 밴티지는 트레이더가 변화를 수용하고, 전략을 재고하며, 역동적인 트레이딩 세계에서 지속적으로 발전하도록 영감을 줄 계획이다.

밴티지 UK의 데이비드 셰이어(David Shayer) 최고경영자는 "'리본' 단계는 트레이더가 된다는 것의 본질을 요약하는 것"이라며 "변화를 수용하고, 도전 과제를 극복하며, 지속적으로 진화하는 것이다. 네옴 맥라렌 익스트림 E와 파트너십을 맺고 이러한 강력한 변화의 이야기로 트레이더들에게 영감을 주게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"고 밝혔다.

'리본 어 트레이더' 브랜드 캠페인에 대한 자세한 내용은 홈페이지(https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/ )에서 확인할 수 있다.

밴티지 UK(Vantage UK) 소개

밴티지 UK(또는 밴티지 마켓)[https://www.vantagemarkets.co.uk/?cxd=51395_660017&affid&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=rebrand24&utm_content=text&ls=uk_gb_en_tmbtpr01_prelease_rebrand24_text_nmxereborn_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtpr01 ]는 외환, 상품, 지수, 주식, 상장지수펀드(ETF) 및 채권을 포함한 차액거래계약(CFD) 상품 거래를 위한 민첩하고 강력한 서비스에 대한 액세스를 고객에게 제공하는 다중 자산 브로커다.

14년 이상의 시장 경험을 바탕으로 밴티지 UK는 브로커의 역할을 넘어 신뢰할 수 있는 트레이딩 생태계와 고객이 거래 기회를 포착할 수 있도록 지원하는 사용자 친화적인 거래 플랫폼을 제공한다.

맥라렌 레이싱(McLaren Racing) 소개

맥라렌 레이싱은 1963년 뉴질랜드 레이싱 드라이버 브루스 맥라렌(Bruce McLaren)에 의해 설립되었습니다. 맥라렌은 1966년 첫 포뮬러 1 레이스에 참가한 이래 20회의 포뮬러 1 월드챔피언십, 180회 이상 포뮬러 1 그랑프리, 3회의 인디애나폴리스 500에서 우승했으며, 한 번 출전을 통해 르망 24시에서 우승한 바 있다.

이 팀은 현재 랜도 노리스(Lando Norris)와 다니엘 리카르도(Daniel Ricciardo)와 함께 FIA 포뮬러 1 월드 챔피언십(FIA Formula 1 World Championship), 애로우 맥라렌(Arrow McLaren) SP 드라이버인 파토 오워드(Pato O'Ward)와 펠릭스 로젠크비스트(Felix Rosenqvist)와 함께 인디카 시리즈(INDYCAR Series), 태너 파우스트(Tanner Foust)와 엠마 길모어(Emma Gilmour)와 함께 익스트림 E 챔피언십(Extreme E Championship)에 참가하고 있다.

맥라렌은 10년 전 F1 팀 최초로 탄소 중립 인증을 받았으며, 가장 최근에는 2021년 2월에는 카본 트러스트 스탠더드 어워드(Carbon Trust Standard Award)를 성공적으로 거머쥐었다. 또한 2013년 FIA 인스티튜트(FIA Institute)의 환경상을 수상한 최초의 팀이기도 하며, 별 3개 등급을 꾸준히 유지하고 있다.

2021년, 맥라렌은 유엔 스포츠 기후 행동 협정(UN Sports for Climate Action Commitment)과 유엔 레이스 투 제로(UN Race to Zero) 서약에 모두 서명했다. 이는 기후 변화에 맞서 싸우는 책임감 있는 글로벌 시민이 되겠다는 팀의 약속을 의미한다.