이리, 라보뱅크 선정 亞 최고이자 글로벌 톱5 유제품 기업 자리 유지

암스테르담 2024년 9월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 유제품 기업 이리(伊利)가 라보뱅크가 매년 발표하는 '글로벌 유제품 상위 20대 기업' 순위에서 다시 한번 5위 자리를 지켰다. 8월 20일 발표한 브랜드 파이낸스 선정 '글로벌 10대 유제품 브랜드 가치' 순위에서 올해까지 5년 연속 1위 자리를 지킨 이후 일주일도 안 된 26일 다시 한번 이러한 영광스러운 소식이 전해진 것이다. 이로써 이리는 아시아 유제품 브랜드 중 유일하게 글로벌 상위 5위 자리를 지키면서 11년 연속 아시아 최고 유제품 기업 자리를 유지했다.



Yili maintains its spot as Asia’s top dairy company and a global top five player