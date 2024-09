이리, 브랜드 파이낸스 선정 5년 연속 유제품 브랜드 가치 세계 1위

후허하오터, 중국 2024년 9월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 유제품 기업 이리(伊利)가 8월 20일 브랜드 파이낸스(Brand Finance)가 발표한 '글로벌 10대 유제품 브랜드 가치' 순위에서 올해까지 5년 연속 1위를 차지하는 영예를 안았다.



Brand Finance Confirms Yili’s Position as World’s Most Valuable Dairy Brand for Fifth Consecutive Year