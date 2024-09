레고 그룹, 어린이들이 어떻게 잠 속에서 놀라운 모험을 '드림 크래프트(꿈 만들어 가기)'하는 지를 보여 줘

8월 30일부터 전 세계에 연이어 출시되는 레고 드림즈(LEGO® DREAMZZ™) 시즌 2 에피소드의 두 번째 물량이 배송되기에 앞서 레고 그룹은 모든 아이들이 이 시리즈의 캐릭터들과 마찬가지로 드림 또는 "드림 크래프트"할 수 있도록 돕는 임무를 수행하고 있다.

전 세계를 대상으로 진행 한 새로운 연구 [1]에 의하면 아이들 3명 중 1명만이 자는 동안 "드림 크래프트"한다고 한다.

빌룬트, 덴마크, 2024년 9월 2일 /PRNewswire/ -- 레고 드림즈(LEGO® DREAMZzz™) 네버 위치의 밤(Night of the Never Witch)의 마지막 10 개 에피소드 출시에 앞서 새로 진행된 연구 결과 아이들은 자신들의 꿈을 가이드하고 바꾸는 방법을 배울 수 있다는 것이 밝혀졌다. 이제 레고 그룹은 부모와 보호자들이 어떻게 그들의 아이들이 자신들의 꿈을 가이드하는, 혹은 이 시리즈에서 만든 말로 하면 "드림 크래프트"하는 데 필요한 실제 스킬을 개발하고 강화하도록 해 줄 수 있는 지를 교육하는 임무를 수행하고 있다.

드림 크래프트 능력은 레고 드림즈 쇼에서 나온 개념이며 이 쇼의 캐릭터들은 자신들의 창의성을 발휘하여 다양한 물체나 시나리오를 만들고 바꿀 수 있는 능력을 가지고 있다. 시즌 2의 첫 부분에는 드림 체이서로 변한 고교 친구들이 적들을 물리치는 데 도움이 되는 다른 아이템들을 만들어 R.E.M 시험에서 드림 크래프트하는 능력을 발휘하는 방법을 배우는 장면이 나왔으며, 그들은 네버 위치와 대결하여 꿈의 세계를 방어하는 데 한 걸음 더 가까워지게 되었다.

꿈의 세계를 보호하기 위해 자신들의 드림 크래프트 능력을 발휘하는 마테오, 이지, 쿠퍼, 로간, 조이와 같은 이 시리즈의 캐릭터들처럼, 어린이들도 자신들의 꿈을 인도하고 통제할 수 있다. 하지만, 레고 그룹이 전 세계를 대상으로 진행한 새로운 조사 연구 결과 6세에서 12세 사이의 어린이들 중 약 절반 (57%)만이 자신의 이러한 능력을 알고 있다는 것을 발견했다.

자신들의 "드림 크래프트" 능력을 발휘하고 있는 아이들 중 41%는 꿈이 무섭게 바뀌었을 때 의식적으로 그 꿈을 바꿀 수 있다고 답했으며 38%는 단순히 꿈의 내용이 마음에 들지 않으면 자신들의 꿈을 가이드한다고 답했다.

어린이 3명 중 1명만이 잠자는 동안 '드림 크래프트'한다는 연구 결과가 나온 가운데 레고 그룹은 어린이와 부모들에게 '드림 크래프트'가 무엇이고 어떻게 하면 자신들의 스킬을 향상시킬 수 있는지 교육하는 임무를 수행하고 있다.

30년 동안의 연구를 통해 40만 개 이상의 꿈을 분석한 꿈 심리학자 이안 월리스(Ian Wallace)는 아이들이 현실 세계에서 개발된 수많은 스킬을 사용하여 꿈을 가이드할 수 있다고 설명한다. 이것은 드림 플레이(Dream Play), 상상 플레이(Imaginal Play), 행동 플레이(Active Play)등 구체적인 세 가지 방법을 통해 자신들의 창의력과 자신감을 활용함으로써 이루어질 수 있다.

첫 번째 방법인 드림 플레이 는 가급적이면 아이가 깨어있을 때 꿈에서 본 이미지를 찾고 분석하는 것을 포함한다. 이 방법은 다양한 시나리오에서 꿈을 다시 상상하는 방식으로 진행한다. 이렇게 함으로써, 아이들은 마음속에서 자신들이 만들고 있는 이미지를 좌지우지할 수 있는 힘을 자신이 가지고 있다는 것을 깨닫게 되며 그 이미지를 느끼는 다양한 방식을 탐색할 수 있다.

이안에 따르면 이러한 방법들은 아이들이 상상력을 발휘하여 실험하고, 놀고, 탐험하도록 장려함으로써 아이들의 창의력과 자신감을 제고한다. 결과적으로 이러한 실제적인 스킬들은 아이들이 잠잘 때 무의식적으로 적용되어 그들이 꿈을 가이드하거나 바꾸도록 해준다.

이안은 수년간의 연구를 통해 "드림 크래프트"할 수 있는 능력이 꿈을 더 신나고 즐겁게 해줄 뿐만 아니라, 아이들에게 실제 생활 상의 다양한 혜택을 준다는 사실을 발견했다. 아이들의 상상력은 잠이 들었을 때 그들로 하여금 문제 해결 능력을 발달시키고, 더 강한 자아 정체성과 정서적 회복력을 형성하는 자신들의 내면의 생각과 감정을 탐구하도록 하며, 심지어 복합적인 인지 능력을 발전시킴으로써 뇌 건강을 개선한다. [2]

레고 드림즈 프랜차이즈의 크리에이티브디렉터 세림 마노비(Cerim Manovi)는 "레고 드림즈 시즌 2 네버 위치의 밤 마지막 에피소드를 출시하는 시점에서 여전히 우리의 임무는 아이들과 가족들에게 '드림 크래프트''의 창의성과 상상력을 아이들의 일상 생활과 놀이 시간으로 가져오는 방법에 대해 영감을 주는 것"이라면서 "우리 레고 그룹은 꿈을 아이들이 자유롭게 탐험하고 자신들의 창의력을 목격할 수 있는 멋지고 손에 잡히는 놀이터로 만들고 잠자는 시간을 가능성으로 가득 찬 모험으로 바꿔준다"고 말했다.

그렇다면, 아이들은 무슨 꿈을 꾸는가? 레고 그룹이 진행한 아이들의 꿈에 대한 조사 연구에 속한 이 질문을 통해 전 세계의 아이들이 꿈꾸는 가장 공통적인 다음 10가지를 발견했다.

친구 (67%)

가족 (61%)

학교 (61%)

부모 / 보호자 (58%)

집 (57%)

애완동물 (56%)

장난감 (56%)

게임 (50%)

공원 혹은 놀이터 (48%)

괴물 (46%)

레고 드림즈 시리즈는 작년 5월 처음으로 출시되었다. 이 쇼는 고교 친구들의 모험을 따라 가며 꿈의 세계가 실제 장소라는 것을 알게 된다. 이들은 함께 나이트메어 킹 그리고 가장 최근에 네버 위치가 만든 혼란으로부터 꿈의 세계를 방어하기 위해 자신들의 드림 크래프트 기술을 이용하는 방법을 배운다.

또한 레고 그룹은 올해 초 이 최신 시즌에 대한 기대를 안고 조이의 고양이 모터사이클, 로간 마이티 판다, 쿠퍼의 로봇 공룡 C-렉스, 조이의 드림 제트 팩 부스터, 마테오와 기사 전투 로봇 지 블롭, 네버 위치의 미드나이트 까마귀, 이지의 드림 애니멀, 네버 위치의 나이트메어 크리처와 캐슬 녹터니아 등 9개의 새로운 레고 드림즈 세트를 공개했다. 이 쇼에서 드림 크래프트에 영감을 받은 각 제품에는 2개 또는 3개의 쌓기 옵션과 이야기 기반의 쌓기 지침이 있어 어린 꿈나무들이 이야기를 바꾸면서 자신의 쌓기 방식을 바꾸도록 장려하여 실제 생활에서 드림 크래프트하게 한다.

이 세트들은 레고 스토어, LEGO.com/DREAMZzz 그리고 선별된 전 세계 주요 소매업체에서 구입할 수 있다.

최근의 시즌 2(파트 2) 에피소드는 레고 유튜브, LEGO.com 및 스트리밍 플랫폼을 통해 9월 6일부터 시청할 수 있다. 시즌 1 및 시즌 2의 첫 10 개 에피소드(파트 1)는 이제 레고 유튜브에서 시청할 수 있다.

레고 그룹은 새로운 제품들과 콘텐츠를 기념하기 위해 9월 8일 시드니 피트 스트리트 몰 매장에서 나이트 뷰로 어드벤처 행사를 개최한다. 이 가장 큰 레고 매장은 참가자들이 좋아하는 레고 드림즈의 드림 체이서 마테오를 그의 첫 라이브 채팅과 기자 회견에서 만날 수 있는 기회를 갖게 되는 단 하루 동안 매혹적인 꿈의 세계로 변모한다. 어린이들은 세림 마노비의 지원을 통해 "드림 크래프트" 스킬을 개발하고 창의적인 초능력을 발휘하며 엄청나게 재미있는 레고 벽돌 쌓기 대회에 참가할 수 있는 기회가 주어진다.

디스클레이머: "드림 크래프트"에 관해 제공된 정보는 일반적인 정보 제공 목적일 뿐 전문적인 의학적 조언을 대체하기 위한 것은 아니다.

1. 오피늄(Opinium)이 레고 그룹을 대리해 2024년 6월 24일부터 2024년7월 17일까지 영국(n=1,000), 독일(n=1,000), 루마니아(n=500), 폴란드(n=1,000), 호주(n=1,000), 한국(n=1,000), 중국(n=1,000), 미국(n=1,000), 멕시코(n=1,000) 등 전 세계10개 시장에서 6~12세 어린이와 그 부모들을 대상으로 독립적인 조사 연구를 수행했다.

2. 꿈이 아이들의 창의력을 자극하는 데 미치는 중요성과 부모/아이들이 실제 활동을 통해 그들의 꿈을 가이드할 수 있는 방법에 대한 자신의 전문가적인 견해를 발표한 꿈 심리학자 이안 월리스가 제공한 분석 자료.

이안 월리스

이안 월리스는 꿈을 전문으로 연구하는 심리학자이다. 이안은 심리학과를 졸업한 이후 꿈 심리학자로서 전문적인 경력을 쌓는 동안 고객들을 위해 40만 개 이상의 꿈을 분석했다.

이 작업에서 얻은 이안의 경험과 통찰력은 그가 우리의 꿈을 탐색하는 것이 우리가 삶에서 원하는 것과 그것을 어떻게 성취할 수 있는지를 실현하는 가장 강력하고 활용 가능한 방법이라고 믿게 한다. 이안이 고객들에게 말하듯이 "꿈은 우리가 그것을 실행하기 전까지는 꿈일 뿐"이다.

