'부산 글로벌 허브도시 출범' 토론의 장 열려

지난 29일 오후 부산상공회의소 상의홀에서 열린 ‘글로벌 허브도시 조성’을 위한 부산시민 서포트 행사 'Happy! Happy! Happy! up' 토론회에서 참석자 모두가 'Let's go to 글로벌 허브도시 부산!' 문구의 손피켓을 들고 부산시민의 염원을 한 목소리로 외치고 있다. [사진=임순택 기자]