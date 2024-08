산펠레그리노 2024-25 영 셰프 경연대회 (S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY COMPETITION 2024-25) 글로벌 심사위원 공개

최고의 젊은 셰프에게 왕관을 씌워 줄 국제적인 셰프들을 만나다

밀라노, 2024년 8월 29일 /PRNewswire/ -- 프리미엄 식문화를 선도하는 이탈리안 프리미엄 미네랄 워터 브랜드 산펠레그리노(S.Pellegrino)가 '산펠레그리노 2024-25 영 셰프 경연대회'의 그랜드 피날레에서 심사를 담당할 글로벌 심사위원 리스트를 발표했다. 미식업계에서 가장 영향력 있는 인물들로 구성된 7명의 심사위원단은 30세 이하의 세계 최고의 젊은 셰프를 선발하는 임무를 맡게 된다. 이를 위해 이들은 '기술적 스킬', '창의성', '개인적 신념'이라는 세 가지 골든 룰을 기반으로 지원자들의 시그니처 요리를 평가할 예정이다.

올해로 6번째를 맞이하는 '산펠레그리노 영 셰프 경연대회'의 심사위원들은 다음과 같다.

1. 크리스토프 바키예(Christophe Bacquié)는 '프랑스 최고의 장인(Meilleur Ouvrier de France)' 선발대회 요리 부문 우승자이자, 2023년 프로방스에 오픈한 미슐랭 2스타 레스토랑인 라 타블르 데 자미(La Table des Amis)의 오너 셰프이다. 바키예 셰프는 친밀하고 따뜻한 요리 경험을 제공하고자 하는 이상을 실현하면서 그의 요리 예술을 전수하고, 젊은이들을 멘토링하며, 이들이 자신의 한계를 뛰어넘는 모습을 보는 것을 주방 운영에 있어 가장 큰 즐거움으로 삼고 있다. 또한 그는 본 대회에 도전하는 미래 세대의 셰프들을 위해 "도전하는 것은 인내하는 것이며, 이는 곧 창조하는 것이다"라는 메시지를 전했다.

2. 제레미 찬(Jeremy Chan)은 어린시절 친구이자 현재의 사업 파트너인 이레 하산-오두칼레(Iré Hassan-Odukale)와 함께 2017년 문을 연 이코이(Ikoyi) 레스토랑의 셰프이자 공동 창립자이다. 오늘날 찬 셰프는 향신료와 풍미, 그리고 그의 개인적인 경험을 접목한 요리로 미식계의 최전선에서 활동하고 있다. '이코이'는 미슐랭2스타를 받았으며 현재 세계 50대 레스토랑 중 42위에 올라 있다. 대담함은 그의 주방을 설명하는 핵심 단어로 젊은 셰프들을 위해 "알려진 길을 좇지 말고 모든 재료와 디테일을 하나 하나 신경써서 모든 요리를 독특하게 만들어야 한다"라고 조언했다.

3. 안토니아 클루그만(Antonia Klugmann)은 이탈리아의 슬로베니아 국경 근처인 돌레냐 델 콜리오에 위치한 미슐랭 1스타 레스토랑 라르진 아 벵코(L'Argine a Vencò)의 오너 셰프이다. 그녀의 요리 특징은 프리울리-베네치아 줄리아 지역의 풍부한 생물다양성을 대표하는 계절 재료를 활용한다는 것이다. 클루그만은 셰프이자 기업가일 뿐만 아니라 팀의 진정한 멘토 로서 "함께 일하는 소년과 소녀들에게 항상 하는 말은 자신들의 선택에 대해 질문해 보라는 것"이라면서, "시간은 빠르고, 주방에서는 더욱 더 빠르게 지나가기 때문에 15년 후 나이가 들고 불행한 자신을 발견하지 않기 위해 올바른 길을 밟았는지 끊임없이 스스로에게 묻는 것이 매우 중요하다"라는 조언을 전했다.

4. 미쓰하루 '미차' 쓰무라(Mitsuharu 'Micha' Tsumura)는 일본계 페루 셰프로, 그의 가장 개인적인 프로젝트는 15년 동안 운영하고 있는 리마에 있는 마이도(Maido) 레스토랑이다. '마이도'는 5년 연속 페루 최고의 레스토랑에 선정됐으며, 현재 라틴 아메리카 50대 레스토랑 리스트에서 1위(2017년부터 2019년까지), 전 세계 50대 레스토랑 리스트에서는 5위를 차지하고 있다. 그는 또한 리마에 위치한 로스트 치킨을 위주로 하는 레스토랑 토리(Tori)와 파나마의 마이마이(Mai Mai), 칠레의 카라이 바이 미쓰하루(Karai by Mitsuharu) 등도 운영하고 있다. 그는'산펠레그리노2022-23년 영 셰프 경연대회'의 지역 멘토였으며, 2015년 제1회 대회에서는 지역 심사위원과 그랜드 피날레 멘토로 활동했다. 그가 젊은 인재들에게 전해 주고자 하는 조언은 열린 마음을 유지하고 평생 배움을 탐구하라는 것으로 "인생의 모든 것은100미터 단거리 달리기가 아니라 많은 기복이 있는 장거리 마라톤이라는 사실을 곧 깨닫게 될 것"이라며 "인내심을 가지고 실수로부터 배우라"고 말했다.

5. 니키 나카야마(Niki Nakayama)는 로스앤젤레스에 있는 현대 일본 가이세키 요리를 전문으로 하는 미슐랭 2 스타의 엔/나카(n/naka ) 레스토랑의 미국인 오너셰프이다. 나카야마 셰프의 가이세키 철학은 자연의 아름다움에 깊은 감사를 표하는 것으로 "자연의 맛을 부각하되, 그 맛을 너무 복잡하지 않고 제철에 맞는 가장 순수한 방식으로의 제공"을 목적으로 한다. 젊은 셰프들을 위한 그녀의 조언은 모든 셰프는 기여할 것이 있으므로, 모든 것으로부터 배운다는 개방적인 자세가 영감을 찾는 가장 좋은 방법이라는 것이다.

6. 엘레나 레이가다스(Elena Reyegadas)는 현대 멕시코 문화의 중심적인 인물이다. 그녀는 미슐랭 1스타를 받은 레스토랑 로제타(Rosetta)의 오너 셰프로, 그녀의 레스토랑은 전세계 50대 레스토랑과 라틴 아메리카 50대 레스토랑 리스트에 꾸준하게 선정되고 있다. 그녀는 베이킹의 예술을 추구하는 파나데리아 로제타(Panadería Rosetta)를 비롯하여 여러 주목할 만한 미식 사업을 운영하고 있다. 그녀의 활동은 주방을 넘어 확장되고 있으며, 이를 위해 레이가다스 셰프는 요리업계의 젊은 학생들을 지원하고, 평등한 기회의 제공을 증진하며, 요리 분야의 여성 지도자들을 육성하기 위해 엘레나 레예가다스 장학 재단을 2022년 설립했다. 그녀는 젊은 셰프들에게 "본능을 따르고, 열정을 가지고, 호기심을 유지하며 전통으로부터 배우라"고 조언했다.

7. 줄리앙 로이어(Julien Royer)는 싱가포르 국립 미술관에 위치한 미슐랭3스타의 모던 프렌치 레스토랑인 오데트(Odette)의 오너 셰프이다. 오데트라는 이름은 로이어의 인생과 주방에서 가장 큰 영향을 끼친 한 명인 할머니에게 바치는 헌사다. 그는 젊은 인재들에게 "살아가면서 만나는 사람들이 여러분의 성장에 가장 중요하다"면서, "동료, 파트너, 공급업체, 협력업체와 동료 크리에이터로부터 배우는 것을 절대 멈추지 말고, 세계관을 지속적으로 확장하고 다른 시각으로 자신을 바라보는 것이 중요하다. 경험을 창조하는 것은 팀의 공동 노력으로 이루어지며, 훌륭한 셰프는 그들을 지지하고 믿으며, 함께 조화를 이루어 일하는 팀의 역량만큼 훌륭해진다."고 조언했다.

현재 단계에서 이탈리아 국제 요리 학교인 알마(ALMA)가 선발한 전세계 최고의 젊은 셰프들은 2024년 9월부터 2025년 1월까지 열리는 지역 결선 대회에 참가한다. 지역 결선 대회는 실력있는 젊은 셰프들이 자신들의 시그니처 요리를 현지의 유명 셰프들로 구성된 심사위원단에게 선보일 수 있는 큰 기회로, 심사위원단은 S.Pellegrino Young Chef Award뿐만 아니라 3개 부문(산펠레그리노 사회적 책임상, 아쿠아 파나 문화의 화합상, 파인 다이닝 러버스상) 어워드 수상자와 지역 우승자를 선정하게 된다. 지역 우승자들은 2025년 그랜드 파이널에서 글로벌 타이틀을 놓고 경쟁하며, 글로벌 심사위원단 앞에서 시그니처 요리와 함께 요리 실력을 선보일 예정이다.

한편 '산펠레그리노 2024-25 영 셰프 경연대회'에 대한 자세한 사항은 산펠레그리노 영 셰프 아카데미 공식 홈페이지(www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com)을 통해 확인할 수 있다.

